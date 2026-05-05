Todo lo que debes saber del Clásico Barcelona-Real Madrid de la jornada 35: cuándo es, dónde se juega, horario y cómo ver por TV, si habrá pasillo…

Real Madrid y Barcelona se enfrentan este domingo 10 de mayo en el Clásico de la jornada 35 de Liga EA Sports que se disputa en el Camp Nou a partir de las 21:00 horas. El equipo de Hansi Flick será campeón de la competición si suma un empate o una victoria ante el cuadro madridista. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el encuentro entre Barcelona y Real Madrid.

Este domingo 10 de mayo se disputa un Clásico por todo lo alto en el Camp Nou. Con una diferencia de 11 puntos en la clasificación a falta de 4 jornadas, el conjunto culé será campeón de Liga si suma un punto o consigue la victoria ante su afición en el partido más importante de la temporada en el fútbol español. En caso de victoria blanca los de Arbeloa se quedarían a ocho puntos con nueve puntos por disputar en los tres últimos partidos ligueros.

Cuándo es el Clásico Barcelona – Real Madrid y a qué hora empieza

El Clásico entre Barcelona y Real Madrid se disputará este domingo 10 de mayo a partir de las 21.00 horas.

En qué estadio se juega el Clásico Barcelona – Real Madrid

El duelo entre los dos grandes del fútbol español se disputará en el Camp Nou, que volverá a acoger un partido de tal envergadura después de las obras.

Cuánta gente cabe en el Camp Nou

El Barcelona consiguió el pasado mes de marzo la licencia para abrir el gol norte del estadio y el Camp Nou tendrá un aforo de 62.000 espectadores. El estadio culé se llenará para ver a su equipo como canta el alirón ante su rival más acérrimo.

Cómo quedaron en la ida el Real Madrid y el Barcelona

El Real Madrid venció al Barcelona (2-1) en el partido de ida disputado en el Santiago Bernabéu. Kylian Mbappé y Jude Bellingham fueron los autores de los goles del equipo por entonces dirigido por Xabi Alonso.

¿Habrá pasillo en el Clásico Barcelona – Real Madrid?

Finalmente no habrá pasillo el domingo. Este acto podría haberse producido en caso de tropiezo del Real Madrid contra el Espanyol pero la victoria en Cornellá aplazó el alirón del Barcelona.

¿Qué necesita el Barcelona para ganar la Liga en el Clásico contra el Real Madrid?

El Barça sólo necesita un punto para proclamarse campeón. En caso de victoria madridista, los de Arbeloa se pondrían a ocho puntos a falta de tres jornada por disputarse.

Dónde ver por televisión en directo y en vivo online gratis el Clásico Barcelona – Real Madrid

El Barcelona-Real Madrid se podrá ver a través de la plataforma Movistar+ en el canal M+LaLiga. También podrás informarte de lo que sucede antes, durante y después del Clásico en el directo que ofreceremos en OKDIARIO.