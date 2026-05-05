Laporta quiere hacer una palanca contra el Real Madrid: entradas a precios prohibitivos para el Clásico

El morbo de este Clásico está servido. El Barcelona tiene en sus manos ganar la Liga matemáticamente este domingo ante el Real Madrid y es por ello que Joan Laporta quiere que se llene el Camp Nou lo máximo posible. Sin embargo, lejos de ofrecer un precio atractivo para los aficionados, el club azulgrana presentó unos precios nuevamente desorbitados y no accesibles para todas las carteras.

La demanda es excesivamente alta. Un partido cargado de morbo que, después de que los de Álvaro Arbeloa ganasen al Espanyol para evitar un hipotético pasillo, la posibilidad de cantar el alirón está ahí, pero a cambio cuesta un dinero que roza la locura. Las entradas más sencillas y/o baratas están agotadas desde hace semanas. Solo quedan las entradas VIP y VIP Premium con un precio base de 1.750 euros en el primer caso. Eso sí, el Barcelona te ofrece a cambio disfrutar el partido desde una posición privilegiada, también poder acceder a la zona VIP, una sala de catering y otros lujos.

Aquellos que deseen comprar la entrada VIP Premium deberán pagar a partir de 2.750 euros a cambio de un mejor asiento, tanto por comodidad como por ubicación. Pero ahí no está ni mucho menos el límite. Aquellos que quieren gozar del Clásico desde el palco presidencial, donde se encontrarán cerca Joan Laporta y Florentino Pérez, entre otras personalidades políticas y empresariales más importantes del país y del mundo. El precio: 12.500 euros. También hay otros tipos de paquetes para ver el Clásico entre Barcelona y Real Madrid a ese mismo precio, como la famosa ‘Players Zone’ donde se puede acceder a una sala donde se puede ver a través de un cristal el túnel por donde salen los futbolistas, además de asientos cerca de los banquillos.

En otros casos, también existen otras zonas como el ‘Balcony Gol’, en primera fila, por 2.750 euros, o la básica desde más alto por 3.000 euros. También la ‘Pitch Row’, tanto lateral por 6.000 euros como Tribuna y Lateral Central por 8.000 euros. Unos precios únicamente razonables para gente asalariada. El objetivo es claro: aprovechar el Clásico para sacar el máximo beneficio en un estadio que aún no está acabado. Desde abril, el aforo del Camp Nou es de 62.652 aficionados. Cantidad que esperan llenar a costa de unos precios sumamente altos para el aficionado medio que quiere ver el partido más cotizado del mundo.