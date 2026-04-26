Entradas para el Barcelona – Real Madrid: precio y cómo comprarlas para ver el Clásico

El mundo del fútbol volverá a pararse el próximo 10 de mayo para ver el Clásico entre FC Barcelona y Real Madrid. Con la Liga en el punto más caliente para saber el nuevo campeón, el partido en el Camp Nou irá con una carga de motivación extra para ambos equipos. El estadio azulgrana volverá a vivir el partido más grande del fútbol español y, por ello, todo aficionado sueña con conseguir una entrada para asistir al estadio para ver un duelo de tal magnitud.

Aunque los de Hansi Flick tienen una ventaja en la clasificación, la realidad es que las matemáticas podrían hacer que el resultado del Clásico sentencie definitivamente el campeonato. Los dos últimos enfrentamientos estuvieron cargados de tensión y no se espera que el ambiente sea muy diferente en su último encuentro esta temporada.

Cuándo y dónde se juega el Clásico

El Clásico entre FC Barcelona y Real Madrid se disputará el próximo domingo 10 de mayo en el Camp Nou a las 21.00 horas. Las dos últimas veces que jugaron, acabó con una victoria para cada equipo. Primero ganó el Real Madrid el pasado 26 de octubre en el Santiago Bernabéu, donde Xabi Alonso y los suyos vencieron 2-1 gracias a los goles de Mbappé y Bellingham frente al de Fermín López.

Sin embargo, el Barcelona se cobró su venganza el pasado mes de enero en la final de la Supercopa de España, ganando el título por 3-2 en Arabia Saudí. Es decir, este Clásico será el tercero y último de esta temporada.

Cuánto cuestan las entradas para el Barcelona – Real Madrid

Las entradas para ver el Clásico en el Camp Nou no son especialmente baratas. Para los socios del Barcelona, depende del tipo de entrada y la zona donde se ubique. La más barata parte desde los 319 euros y, de ahí, va subiendo el precio.

Ya agotadas las más baratas, por ejemplo, en Córner 2 superior el precio se dispara hasta los 499 euros en Córner 2 superior, mientras que en Córner 1 es de 599 euros y en Lateral 2 Superior de 699 euros. Más alto y disparados están los precios en Lateral 1, Tribuna 2 superior, Lateral 2 inferior o Lateral 2 central superior, que saltan hasta los 749 euros. Más alto aún, en Tribuna 1 y Tribuna 2 inferior, el precio es de 799 euros.

Las cifras se ponen aún más estratosféricas en las zonas VIP y VIP Premium, donde las butacas parten desde 2.350 y 2.450 euros respectivamente, aunque el paquete incluye la experiencia de acceso a Sala VIP, catering premium y atención personalizada, además de los mejores asientos.

Cómo comprar entradas para el Clásico Barça – Real Madrid

El Real Madrid recuerda que la venta de entradas para el duelo contra el Benfica de la Champions League se realizará, exclusivamente, de forma online a través de la página web del club y se hará hasta agotar localidades. Además, la entrada descargada en el móvil (ticket digital) será el único documento válido de acceso al Santiago Bernabéu.

Para comprar entradas para ver el Clásico entre Barcelona y Real Madrid, el club azulgrana pone a disposición la venta de entradas de forma online a través de la página web del club hasta agotar las localidades. Aunque a estas alturas tan solo quedan los asientos de las zonas VIP y VIP Premium.

Cuántos aficionados pueden entrar en el Camp Nou en el Clásico

Desde el pasado 10 de marzo, el Barcelona logró la licencia de la fase de ocupación 1C, lo que corresponde a que en el Spotify Camp Nou podrán entrar a ver el Clásico hasta 62.652 espectadores. Una gran número que se espera llenar para que el Clásico sea una fiesta del fútbol.

El Barcelona tiene previsto finalizar las obras del Spotify Camp Nou para el próximo mes de diciembre de 2027. Para estas fechas, el nuevo estadio culé tendría que tener un aforo de 105.000 espectadores, aforo que se espera que llegue para los Clásicos a partir de la próxima temporada.