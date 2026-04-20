Oficial: el Clásico se jugará el domingo 10 de mayo a las 21:00 horas en el Camp Nou

El Clásico de Liga de la jornada 35 -a cuatro del final- se disputará el domingo 10 de mayo a las 21:00 horas en el Camp Nou. El Barcelona – Real Madrid ya tiene fecha y hora oficial, aunque ya se sabía de forma oficiosa, al anunciarlo hace varias semanas Movistar +, la televisión que dará el partido.

Este encuentro puede ser clave para la Liga. A falta de siete jornadas, en la actualidad, el Barcelona le saca nueve puntos al Real Madrid. Cuando se juegue ese encuentro, quedarán, antes de empezar, 12 puntos en juego, por lo que si se mantiene la actual distancia y el Barcelona gana por al menos dos goles de diferencia, será campeón ese día.

Será el primer Clásico en tres temporadas que se dispute en el Camp Nou, ya que los últimos dos fueron en el Olímpico de Montjuic, por las obras del estadio azulgrana. Este duelo no se celebra en el Camp Nou desde el 5 de abril de 2023, por lo que habrán pasado más de tres años desde ese último duelo en Liga.

Así, la Liga ha oficializado los horarios de la 35ª jornada de Liga, cuando quedarán sólo cuatro para el final, con ese duelo estrella entre Barcelona y Real Madrid como principal aliciente. Será el 10 de mayo a las 21:00 horas. Esta jornada se jugará después de la vuelta de semifinales de Champions League, pero ni Madrid ni Barcelona están ya en la competición. Sí jugará esas semifinales el Atlético de Madrid, al que Tebas le ha colocado a jugar el sábado 9 de mayo a las 18:30 ante el Celta de Vigo en el Metropolitano.