Locura con los precios del Clásico en el Camp Nou: la entrada más barata para socios supera los 300 euros

El Clásico entre Barcelona y Real Madrid del próximo domingo 10 de mayo tiene muy mosqueado a la afición culé. El partido en el Camp Nou lleva ya unos días con las entradas habilitadas para los socios blaugrana y la venta no está yendo del todo bien… por los precios abusivos que han decidido fijar para este encuentro desde la cúpula de Joan Laporta. La entrada más barata habilitadas para este Clásico partían de la friolera de 319, las que más rápido se agotaron, pero los precios más habituales ronda los 400, 500 y 600 euros en zonas normales, sin ningún tipo de privilegio.

Las entradas para el Clásico aún no han salido a la venta para el público general pero en estos últimos días los socios se han hecho eco del dolorosísimo precio que han dibujado los dirigentes culés para el duelo ante el Real Madrid. Las peores butacas, las más alejadas y con peor visibilidad, partían con un precio de 319, precisamente las primeras en agotarse entre los socios, priorizando estar presentes en el Camp Nou ante la posibilidad de verlo desde un mejor asiento.

El Barcelona lleva tiempo anteponiendo la cartera a sus socios, una cantinela cada vez más recurrentes entre socios y aficionados culés que se quejan que visitar el Camp Nou de manera recurrente desde su reapertura es cada vez más prohibitivo.

Le détail des tarifs👀 pic.twitter.com/6qdMSxGHdh — Infos Socios Barça (@InfosociosBarca) April 20, 2026

Los precios de las entradas para este Clásico para los socios culés varían según la zona y tipo de entrada. Ya agotados los más baratos, por ejemplo en Córner 2 superior el precio se dispara hasta los 499 euros en Córner 2 superior, mientras que en Córner 1 es de 599 euros y en Lateral 2 Superior de 699 euros.

Más alto y disparados están los precios en Lateral 1, Tribuna 2 superior, Lateral 2 inferior o Lateral 2 central superior, que saltan hasta los 749 euros. Más alto aún, en Tribuna 1 y Tribuna 2 inferior, el precio es de 799 euros.

Las cifras se ponen aún más serias en el apartado VIP y VIP Premium, donde las butacas parten desde 2.350 y 2.450 euros respectivamente, aunque la experiencia contempla acceso a Sala VIP, catering premium y atención personalizada además de los mejores asientos.

No es la primera vez que los aficionados culés se sienten estafados por los directivos del Barcelona. Ya desde los tiempos en los que el equipo tuvo que ocupar Montjuic, las quejas de los socios han sido constantes por los precios que han ido colocando en partidos importantes, aprovechándose por el gran interés que viene detrás de citas ante rivales de gran entidad, como es siempre el Clásico, una mina de oro a ojos de Joan Laporta y la cúpula culé, que quiere hacer la mayor caja posible con este tipo de partidos.

El Barcelona tiene que visitar previamente al Getafe este sábado 25 de abril y después a Osasuna el sábado 2 de mayo. Después, el 10 de mayo, será el Real Madrid el que visite el Camp Nou en un nuevo Clásico entre los dos colosos de la Liga, donde se podría solventar el título liguero o comprimir más aún su disputa.