Doble castigo para el Real Madrid en el Clásico: habrá levantamiento de Liga en caso de alirón

El Barcelona puede cantar el alirón el próximo 11 de mayo en el Clásico que medirá a los azulgranas con el Real Madrid en el Camp Nou. Cuando dicho encuentro se dispute, si ambos equipos suman los mismos puntos en las dos jornadas previas a dicho encuentro, la diferencia será de 11 puntos quedando tras este encuentro nueve en juego, por lo tanto, todo lo que no sea una victoria madridista significará que los de Flick se hagan con el título en un escenario idílico para los barcelonistas.

El Barcelona, si se mantiene la diferencia, será campeón si puntúa ante el Real Madrid. Esto provocará una merecida fiesta para los de Flick, que se verá acompañada del levantamiento de la Liga. Y es que, el plan de la Federación Española de Fútbol es que el título esté en el Camp Nou ese día.

La Real Federación Española de Fútbol tiene en mente -y ya se lo ha hecho saber al Barcelona- entregar el trofeo cuanto antes, tal y como ha asegurado el programa ‘Tot Costa’ de Catalunya Radio. Lo normal de toda la vida es hacerlo en el primer partido en casa después de ganar la Liga, pero esta vez no será así. El escenario puede cambiar, porque en la RFEF están valorando saltarse esa tradición y que el Barça levante la copa justo después de proclamarse campeón, incluso si es tras el partido contra el Madrid.

Además, si se da este mismo domingo el alirón -con victoria azulgrana en Pamplona y tropiezo madridista frente al Espanyol-, el propio Rafael Louzán se desplazaría a Barcelona el día 10 para entregar el trofeo justo después del Clásico.