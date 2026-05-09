Alineación del Real Madrid contra el Barcelona: Tchouaméni y 10 más

La alineación del Real Madrid para el Clásico que mide a los blancos con el Barcelona en el Camp Nou tendrá varias novedades. La primera estará en la portería, donde volverá a ser titular Courtois. El belga se ha recuperado de la lesión muscular que sufrió contra el Manchester City en los octavos de final de la Champions y regresará bajo palos.

En defensa, Trent Alexander-Arnold será el lateral derecho del Real Madrid ante el Barcelona. En el costado izquierdo, lo normal es que Arbeloa siga apostando por Fran García, por lo que Álvaro Carreras estaría en el banquillo. La pareja de centrales será la formada por Rüdiger y Huijsen.

En el centro del campo está la otra noticia. Tchouaméni estará en el corte salvo sorpresa. A pesar de lo sucedido el pasado jueves en Valdebebas, donde el francés se peleó con Valverde, teniendo que ir el uruguayo al hospital por un brecha en la cabeza que se produjo con una mesa. Por delante, formarán Thiago Pitarch y Camavinga.

Bellingham formará por delante de la medular como enganche entre el centro del campo y la delantera. Y arriba, Mbappé no será titular. Vinicius comenzará de inicio con total seguridad, mientras que lo normal es que a su lado juegue Brahim Díaz.

Las bajas del Real Madrid

Además, Arbeloa tiene siete bajas para este encuentro. Rodrygo, Mendy, Carvajal, Güler, Militao y Valverde, que es el último en llegar a la enfermería tras el grave incidente vivido con Tchouaméni que le provocó un traumatismo craneoencefálico que le tendrá entre 10 y 14 días de reposo. Tampoco viajará a Barcelona Dani Ceballos, que está apartado por decisión técnica. Se podría sumar Mbappé.

Posible alineación del Real Madrid

Esta podría ser la alineación del Real Madrid para el encuentro que enfrenta a los blancos contra el Barcelona en el Clásico: Courtois; Trent Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen, Fran García; Tchouaméni, Thiago Pitarch, Camavinga, Bellingham; Brahim Díaz y Vinicius Junior.