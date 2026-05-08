Tchouaméni se entrena con normalidad tras la pelea con Valverde

Tchouaméni fue uno más en la sesión que el Real Madrid llevó a cabo este viernes en Valdebebas. En el día después de la pelea con Valverde, el francés acudió a la ciudad deportiva madridista y se ejercitó con aparente normalidad. La duda ahora es si irá convocado a Barcelona para jugar el Clásico o no. Los de Arbeloa siguen preparando dicho encuentro y Mbappé también fue uno más en la sesión.

Hay que recordar que el Real Madrid decidió expedientar a ambos jugadores tras el desagradable episodio que se vivió en Valdebebas. Lo que comenzó como una discusión derivada de un desencuentro previo terminó con tensión física, una aparatosa caída del uruguayo y la inmediata reacción del club, que ya trabaja en posibles sanciones disciplinarias.

Todo ocurrió después del entrenamiento matinal. Según las informaciones que maneja el club, ambos jugadores, que ya habían tenido un enfrentamiento este lunes, volvieron a discutir. La tensión fue creciendo hasta que se produjo un forcejeo entre los dos futbolistas. En medio del zarandeo, Valverde resbaló y acabó golpeándose con fuerza la cabeza contra una de las mesas centrales del vestuario.

El golpe fue importante. Los servicios médicos actuaron rápidamente y atendieron al uruguayo en las propias instalaciones de Valdebebas. Allí le realizaron una primera cura y tuvieron que ponerle puntos antes de trasladarlo al hospital Sanitas de Valdebebas para someterle a las pruebas protocolarias tras una conmoción. Después de los exámenes médicos, el jugador regresó a su domicilio.

Valverde no se entrenó

Valverde sufrió un traumatismo craneoencefálico tras la pelea con Aurélien Tchouaméni y que le obligará a guardar dos semanas de reposo. Por lo tanto, no estará disponible durante un periodo de dos semanas, «tal como marcan los protocolos médicos para este diagnóstico», independientemente de las sanciones deportivas que puedan recaer por parte del club.

«Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Fede Valverde por los Servicios Médicos del Real Madrid, se le ha diagnosticado un traumatismo craneoencefálico. Valverde se encuentra en su domicilio en buen estado y deberá permanecer en reposo entre 10 y 14 días, tal como marcan los protocolos médicos para este diagnóstico», señala el club.