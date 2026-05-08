La primera pelea entre Valverde y Tchouaméni fue en la sala de los fisios y sin camisetas

El Real Madrid vive momentos convulsos tras las dos peleas que han protagonizado Fede Valverde y Aurélien Tchouaméni en menos de 24 horas y que han provocado que ambos futbolistas hayan sido expedientados por el club y con el uruguayo, además, con un traumatismo craneoencefálico. La primera pelea entre ambos se produjo en la sala de los fisioterapeutas, donde se intercambiaron golpes sin camiseta.

El origen de todo ocurrió este miércoles durante el entrenamiento del equipo blanco. Una entrada de Valverde a Tchouaméni encendió la mecha y ambos jugadores tuvieron un encontronazo sobre el césped.

Posteriormente, el pique fue a más y en el vestuario la situación se complicó. Tanto Valverde como Tchouaméni se quitaron las camisetas de entrenamiento y se metieron en la sala de los fisioterapeutas, donde empezaron a pelearse.

Este jueves, el técnico del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, dirigió un nuevo entrenamiento para preparar el partido del domingo frente al Barcelona y la tensión era máxima. Valverde se habría negado a saludar a Tchouaméni al inicio de la sesión.

Pese a todo, Arbeloa decidió poner en equipos distintos a Valverde y Tchouaméni en el partidillo y el uruguayo y el francés volvieron a tener otro enfrentamiento.

En vestuarios, el tema se calentó de nuevo y ambos jugadores volvieron a pelearse. Valverde acabó en la clínica de Sanitas de Valdebebas tras esta pelea en la que se habría hecho una brecha.

Posteriormente, se conoció a través de un parte médico del Real Madrid, que el uruguayo sufre un traumatismo craneoencefálico y deberá guardar entre 10 y 14 días de reposo.

«Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Fede Valverde por los Servicios Médicos del Real Madrid, se le ha diagnosticado un traumatismo craneoencefálico. Valverde se encuentra en su domicilio en buen estado y deberá permanecer en reposo entre 10 y 14 días, tal como marcan los protocolos médicos para este diagnóstico», señala el club.

Antes de emitir el parte médico, el Real Madrid lanzó un comunicado para anunciar que había abierto un expediente disciplinario a Tchouaméni y Valverde por los hechos acontecidos Valdebebas. En el mismo, el Real Madrid informa de que «tras los hechos que se han producido esta mañana en el entrenamiento del primer equipo, ha decidido abrir sendos expedientes disciplinarios a nuestros jugadores Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni».

«El club informará en su momento de las resoluciones de ambos expedientes, una vez hayan concluido los procedimientos internos correspondientes», concluyó el comunicado.