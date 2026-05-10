El padre de Hansi Flick muere a pocas horas del Clásico
Flick lo comunicó al Barcelona esta mañana
Se espera un minuto de silencio en el Clásico de este noche en el Camp Nou
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El padre de Hansi Flick, entrenador del FC Barcelona, ha muerto esta madrugada. Una noticia muy sensible para el alemán a pocas horas de afrontar el Clásico de esta noche, en el que podría ganar su segunda Liga consecutiva. Un palo muy duro para Flick que espera dedicar a su padre levantando el trofeo ante el Real Madrid.
«El FC Barcelona y toda la familia blaugrana queremos hacer llegar nuestro cariño a Hansi Flick por el fallecimiento de su padre. Compartimos su dolor y le acompañamos en este momento tan difícil para él y su familia», comunicó el club azulgrana. El técnico alemán ya había informado previamente al vestuario y a la junta directiva antes de que el equipo se concentre en el hotel Torre Melina, a escasos metros del Camp Nou.
A pesar de la triste noticia, Hansi Flick estará en el banquillo para el Clásico para dirigir el partido que necesita ganar para conquistar la Liga. Ha estado estas últimas horas concentrado en preparar el partido y se espera que el Barcelona le dé un homenaje a su padre, donde se espera un minuto de silencio previo al encuentro en el Camp Nou e incluso un brazalete negro en su memoria.
El FC Barcelona y toda la familia blaugrana queremos hacer llegar nuestro cariño a Hansi Flick por el fallecimiento de su padre. Compartimos su dolor y le acompañamos en este momento tan difícil para él y su familia. pic.twitter.com/h9NqoMazqK
— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) May 10, 2026
Hansi Flick no se reserva nada al Clásico
El Barcelona disputará este domingo el Clásico contra el Real Madrid, en el que puede conquistar su vigésimo noveno título de Liga, con las únicas bajas de los lesionados Lamine Yamal y Andreas Christensen.
El delantero azulgrana, que se perderá lo que queda de temporada con el club azulgrana por una lesión muscular, y el defensa danés, que podría reaparecer antes de que finalice el curso tras la dolencia en la rodilla que sufrió hace cinco meses, no figuran en la convocatoria facilitada este mismo domingo por el técnico Hansi Flick.La presencia de Jules Kounde, que se perdió por sanción el partido contra Osasuna, es la principal novedad en la lista de 23 jugadores formada por: Joan Garcia, Szczesny y Eder Aller (porteros); Cancelo, Balde, Araujo, Cubarsí, Gerard Martín, Kounde, Eric Garcia y Xavi Espart (defensas); Gavi, Pedri, Fermín, Casadó, Olmo, De Jong y Bernal (centrocampistas); Ferran Torres, Lewandowski, Raphinha, Rashford y Roony (delanteros).
El delantero azulgrana, que se perderá lo que queda de temporada con el club azulgrana por una lesión muscular, y el defensa danés, que podría reaparecer antes de que finalice el curso tras la dolencia en la rodilla que sufrió hace cinco meses, no figuran en la convocatoria facilitada este mismo domingo por el técnico Hansi Flick.La presencia de Jules Kounde, que se perdió por sanción el partido contra Osasuna, es la principal novedad en la lista de 23 jugadores formada por: Joan Garcia, Szczesny y Eder Aller (porteros); Cancelo, Balde, Araujo, Cubarsí, Gerard Martín, Kounde, Eric Garcia y Xavi Espart (defensas); Gavi, Pedri, Fermín, Casadó, Olmo, De Jong y Bernal (centrocampistas); Ferran Torres, Lewandowski, Raphinha, Rashford y Roony (delanteros).
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