Flick también reconoce líos en el vestuario del Barça: «No diré que nunca ha pasado nada…»

Hansi Flick ha despejado como un defensa culé todas las preguntas que le han formulado este sábado en la rueda de prensa previa al Clásico sobre la pelea en el vestuario del Real Madrid entre Valverde y Tchouaméni. El técnico alemán no ha querido mojarse sobre ello, pero ha dejado algunas frases importantes. Señaló que estas cosas pasan en el fútbol y en la vida, y reconoció que en el suyo también ha habido líos, pero que hay que saber reaccionar bien.

«No diré que nunca ha pasado nada en nuestro vestuario. Somos humanos y cometemos errores, pero lo importante es cómo reaccionas después de eso y estoy muy contento con mi equipo», señaló Hansi Flick ante los medios de comunicación. El técnico alemán reconoce que en el vestuario culé también se ha producido algún lío entre compañeros durante estas dos temporadas, pero confirma que se reaccionó bien y que por ello está contento con sus futbolistas.

«Me sorprendió. No es normal, pero son cosas que pasan en el fútbol y en la vida», dijo Hansi Flick tras ser preguntado una y otra vez sobre la pelea entre Valverde y Tchouaméni. La rueda de prensa previa al Clásico se centró en eso y el resumen de las declaraciones del entrenador alemán es ese. No se quiso mojar y se mostró como un señor.

Obviamente, Hansi Flick no pudo confirmar que en su vestuario nunca se haya producido un lío o una pelea. No pudo y dejó caer que sí han tenido líos, pero que lo han sabido arreglar de manera interna sin problemas. Uno de ellos puede ser el caso que salió a la luz en agosto, a principio de temporada, donde algunas informaciones publicaron desde Barcelona que Gavi y Fermín no se dirigían la palabra. A día de hoy, eso es agua pasada y a eso se refería el alemán. Hubo lío y se arregló.