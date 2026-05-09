Arbeloa: «¿Juanito nunca se equivocó? No voy a quemar a Valverde y Tchouaméni en una hoguera pública»

Álvaro Arbeloa se enfrentó a su rueda de prensa más complicada en la previa del Clásico que jugarán este domingo Barcelona y Real Madrid. El entrenador madridista habló muy poco de un partido donde deben ganar para evitar que los azulgranas ganen el título, mientras que fue cuestionado por toda la polémica que rodea en estos días al vestuario madridista.

Arbeloa, que entró sonriendo a la rueda de prensa, comenzó analizando el Clásico: «Espero un gran partido, contra un gran rival. Alguien que está dando un gran rendimiento. Y estamos con muchas ganas de jugar el partido que más atención reclama en el mundo. Vamos con ambición, a ganar».

Luego, comenzó a hablar de lo sucedido entre Tchouaméni y Valverde: «Tengo que decir dos cosas. Primero, estoy muy orgulloso de la contundencia, rapidez y transparencia del club. Y luego, de que los jugadores hayan reconocido su error, expresado su arrepentimiento y pedido perdón. A mí, con eso me sirve. Lo que no voy a hacer es quemarles en una hoguera pública, porque no se lo merecen. Por lo que me han demostrado en estos cuatro meses y en estos años. Han demostrado saber lo que es ser un jugador del Real Madrid y no lo voy a olvidar. Siempre pongo un ejemplo. Para mí hay un jugador que es el paradigma de lo que debe ser un jugador del Real Madrid, que es Juanito. Y Juanito no se equivocó nunca. (Roza las lágrimas): Y yo creo que todos estamos muy orgullosos de lo que hizo en cada partido. Entendió lo que es el Real Madrid, se dejó el alma. Cómo no me voy a equivocar yo. Pero si por algo le queremos, es porque se equivocó como cualquier persona se puede equivocar. Valverde y Tchouaméni merecen que pasemos página, que les demos una oportunidad de seguir peleando por este club. Yo estoy muy orgulloso de ellos. No voy a permitir que se aproveche esto para poner en duda su profesionalidad: es mentira que no sean profesionales, que me hayan faltado el respeto… es absolutamente mentira. Como lo es que alguno de ellos no juegue por problemas conmigo, o por su vida fuera del Real Madrid. Yo soy el primer responsable de que seguramente la temporada… seguramente no, seguro, no esté a la altura. Pero llevo aquí cuatro meses y estoy muy orgulloso de mis jugadores. De cómo me han recibido, por de dónde veníamos. Y está claro que la frustración y la rabia pueden llevarte a situaciones que no quieres. Pero ahora, al partido. En eso debemos poner el foco ahora».

Sobre si se siente responsable, lo dejó claro: «Yo soy el responsable y, si queréis poner algún culpable, aquí estoy yo». «Yo he tenido un compañero que ha cogido un palo de golf y le ha metido un palazo a otro. A mí lo que más me duele es que lo que pase en el vestuario del Real Madrid se debe quedar ahí. Lo que pasó fue un incidente en el que tuvimos la mala suerte de que acabó con Valverde con una brecha. Es un tema que tenemos que zanjar y el club lo hizo muy bien. Los jugadores han admitido las culpas. Están preparados para defender la camiseta del Real Madrid», comentó.

A la hora de hablar del poder de los jugadores, comentó lo siguiente: «Cuando un jugador del Real Madrid no juega es por una decisión deportiva. Se han dicho muchas mentiras. Desde aquí, a mí lo que me importa es lo que piensen los aficionados. Lo único que nos tienen que exigir es que el Real Madrid tiene que ganar. Estar dos años no es fácil. No hay nadie más preparado que nuestro presidente para darle la vuelta a esta situación. Ha conseguido devolver al club a donde se merece y hay que pelear por ello».

«Mi despacho no está en el vestuario, ojalá para controlarlo todo. Si el resumen y las consecuencias son que el entrenador tenía que haber parado todo esto, lo asumo. Es una situación que no es agradable. Los jugadores saben que se han equivocado y no se debe olvidar que mañana hay un Clásico», comentó.

Arbeloa también dio su visión del vestuario: «Por supuesto que sí. No es fácil asumir dos temporadas en blanco y todo lo que ha pasado. No es una situación fácil para todos nosotros. Seguro que tenemos que hacer las cosas mejor, pero veo a un vestuario sano y preparado para volver a ganar. Es un vestuario joven y el año que viene tendrán más experiencias. El año que viene vendrán con más energías sabiendo lo que es este escudo. Nada me hace decir que no estoy orgulloso de este vestuario».

Por otro lado, también habló de Mbappé y su viaje durante la lesión: «Muchas preguntas… ¿No? Mira, quien quiera descontextualizar que un jugador salga sonriendo después de un entrenamiento, pues vuelvo a repetir… es sacar las cosas de lugar. Igual que pasó con Carreras en el campo del Espanyol. Sólo puedo dar la cara por él, por su trabajo y el trato que me está dando. Cuando ha jugado es porque se lo ha merecido y cuando no, porque se lo ha merecido otro. Mbappé hizo un enorme esfuerzo por jugar en el Real Madrid, todos lo sabemos. Tuvo que renunciar a muchas cosas por cumplir su sueño, porque todos le hemos visto de niño con el chándal del Real Madrid. Yo siento que tengo mi autoridad… perfectamente. Los jugadores del Real Madrid, como cualquier otro, tienen que sentir que el entrenador tiene la autoridad sin importar cómo se llama. Hay que respetar. Eso es lo más importante como jugador».

También habló de las filtraciones: «Vuelvo a repetir, porque igual no he sido muy claro: que se filtren cosas que han pasado en el vestuario me parece una traición al Real Madrid. A este escudo. No, no trabajo en la CIA ni nada por el estilo. No estoy acusando a mis jugadores, ni a nadie; no puedo hacerlo. Hay mucha gente en el Real Madrid y no estoy para poner el dedo acusatorio sobre nadie. Lo que pasa con mis jugadores va a quedar entre ellos y yo».

«A mí lo único que me preocupa y sobre lo que reflexiono es cómo hubiese podido hacer que mi equipo ganase más partidos. Ha habido momentos de dificultad en estos meses. Sé la situación que había nada más llegar y que ganamos partidos muy complicados. Vencimos al Manchester City, que viene de ganarle una Copa al Arsenal, de hacerle un 0-4 al Chelsea… y ganamos los dos partidos. Vencimos al Atlético de Madrid. Seguramente siento que ante el Bayern… hubo cosas que se escapan de lo que puedes controlar. Me pregunto mucho qué podía haber hecho para que ganásemos algunos partidos de Liga, pero eso es en lo que reflexiono. En cómo pude haberles ayudado más para ganar», explicó a la hora de analizar lo que le ha podido faltar para evitar esta situación.

«Mañana Tchouaméni estará en la convocatoria», confirmó el entrenador del Real Madrid, descartando cualquier tipo de castigo deportivo a ambos futbolistas. Hay que recordar que Valverde no podrá estar, ya que es baja por el golpe que sufrió.

«No entiendo muy bien la pregunta. No sé. Se ha criticado mucho que no hablásemos más de fútbol, de aspectos tácticos. Desde que estoy aquí, he hecho mucho hincapié en esto y, aunque llamó mucho la atención la semana pasada lo que dije, es lo que representa siempre al Real Madrid: esfuerzo, compañerismo, ambición, pasión… y eso hay que demostrarlo siempre. No hay excusa para que nosotros, como equipo, no demostremos eso. Luego, tácticamente habrá cosas que mejorar. Pero eso no debe faltar nunca en el Real Madrid», aseguró.

Por otro lado, habló de la capitanía del Real Madrid, que es por antigüedad: «Estoy muy contento con la labor de mis cuatro capitanes». Por último, no quiso entrar en su futuro y se centra en el partido ante el Barcelona.