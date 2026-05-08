Encuesta: ¿Quién va a ganar el Clásico: Barcelona o Real Madrid?

Barcelona y Real Madrid se miden este domingo, 10 de mayo, en el gran Clásico del fútbol español. En un partido correspondiente a la 35ª jornada de Liga, el duelo entre los dos grandes equipos de España regresa al Camp Nou después de que se haya jugado las dos últimas temporadas en el Olímpico de Montjuic. En OKDIARIO te invitamos a participar en nuestra encuesta: ¿Quién crees que ganará el Clásico entre Barcelona y Real Madrid?

El duelo, que se disputará a partir de las 21:00 horas, llega todavía con la Liga por decidir. El Barcelona saca 11 puntos al Real Madrid… cuando quedan 12 en juego. Es decir, los culés tienen prácticamente ganada la Liga, pero no la tienen cerrada. Si ganan o empatan, el Barcelona será ya campeón en este Clásico. Pero si gana el Real Madrid, todavía el conjunto blanco tendrá opciones en la lucha por el título.

Así, y en un ambiente de tensión en el Real Madrid por el incidente entre Valverde y Tchouaméni, el gran Clásico del fútbol español regresa con la máxima emoción en el Camp Nou. En OKDIARIO queremos conocer tu opinión y saber cuál es tu favorito para ganar el partido.

Será el primer Clásico en tres temporadas que se dispute en el Camp Nou, ya que los últimos dos fueron en el Olímpico de Montjuic, por las obras del estadio azulgrana. Este duelo no se celebra en el Camp Nou desde el 5 de abril de 2023, por lo que habrán pasado más de tres años desde ese último duelo en Liga.

En el Clásico de la primera vuelta se celebró en el estadio Santiago Bernabéu y el Real Madrid ganó 2-1 en un duelo en el que los de Xabi Alonso, entrenador madridista por aquel entonces, se mostraron muy superiores a los de Flick, pero tuvieron que sufrir hasta el final para sumar los tres puntos.