La rueda de prensa más complicada de Arbeloa

Hay marrones en la vida a los que uno jamás piensa que se va a tener que enfrentar. Y eso es exactamente lo que le debe estar pasando por la cabeza a Álvaro Arbeloa, que ha tenido que preparar la rueda de prensa más complicada, explosiva y delicada que probablemente vaya a dar un entrenador de élite en muchísimo tiempo.

El técnico del Real Madrid se sentará este sábado a las 10:30 en la sala de prensa de Valdebebas sabiendo perfectamente lo que le espera. Porque no va a comparecer solo como entrenador. Va a hacerlo como portavoz, apagafuegos y escudo del club en uno de los momentos más tensos de los últimos años.

Y es que el incendio es enorme. Demasiados frentes abiertos al mismo tiempo. El caso de Aurélien Tchouaméni y Federico Valverde, la situación de Antonio Rüdiger y Álvaro Carreras, los viajes de Kylian Mbappé, posibles sanciones internas, filtraciones y hasta la sensación de que hay topos dentro del club. Todo eso tendrá que gestionarlo Arbeloa delante de los medios.

Lo más llamativo es que el Clásico ante el Barcelona ha quedado prácticamente en un segundo plano. Salvo sorpresa, casi nadie preguntará por fútbol. Y eso, teniendo en cuenta lo que se juega el Real Madrid, es todavía más significativo. Porque si los blancos no ganan, podrían ver por primera vez cómo su eterno rival canta el alirón delante de ellos.

Un incedio más

Arbeloa ya ha tenido que apagar muchos incendios desde que llegó al primer equipo. Es parte del cargo y más en un club como el Real Madrid. Pero nada comparable a lo de este sábado. Dentro del club le han recomendado respuestas cortas, no entrar en demasiados jardines y salir lo más indemne posible.

Incluso hubo voces que defendían directamente no comparecer y asumir la multa de la Liga. Pero Arbeloa dará la cara. Otra vez. Porque ahora mismo, además de entrenador, es el hombre que tiene que sostener el relato de un club obligado a dar demasiadas explicaciones.