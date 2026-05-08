Figo, sobre la pelea entre Valverde y Tchouaméni: «La frustración te lleva a tener una actitud que no es normal»

El bochornoso incidente entre Fede Valverde y Aurelien Tchouaméni va a traer cola. No solamente por las consecuencias que tendrán sus actos a título individual, con el Real Madrid planteándose ya sus ventas, sino por el revuelo generalizado que están generando su encontronazo. Sobre Valverde y Tchouaméni ha hablado alto y claro Luis Figo, ex jugador del equipo blanco que conoce muy bien cómo funciona todo: el Real Madrid, los egos, la máxima exigencia y las consecuencias de una mala temporada en un club de primer nivel.

Figo, como embajador de la patronal, acudió a un acto promocional de la empresa Duracell, la misma que usó para referirse en varias ocasiones al encontronazo entre Fede Valverde y Tchouaméni. «Los dos tienen demasiadas baterías», aludía irónico Figo, que entiende que no es una situación «normal, en una convivencia esto no puede pasar». «Pero no será la primera ni la última vez que pase», confrontaba, explicando que «la frustración te lleva a tener una actitud que no es normal», intentando zanjar el tema: «No te puedo decir nada más, el Madrid ya hizo un comunicado».

Las preguntas hacia el portugués rondaron constantemente el tema, con el Real Madrid en el foco y con el nombre de un compatriota suyo como candidato número 1 al banquillo, José Mourinho: «Mourinho es amigo mío y a todos les deseo lo mejor. Si su felicidad es entrenar al Madrid, bienvenido sea».

«No sabía que Mourinho tenía mano dura. Lo he tenido como traductor, como segundo y como primero. No creo que el Madrid necesite un entrenador de mano dura. No soy apologista del término mano dura», defendía Figo, que no ve a Mourinho con ese rol, explicándose: «Tienes que gestionar 25 egos, tienes que entender de fútbol y gestionar los egos para poder convencer a los jugadores de ir en la misma dirección. En el Madrid necesitas a un entrenador con capacidad de gestión y sentido común».

Figo también afirmó que, para él, la Liga «ya está decidida» de cara al Clásico de este próximo domingo en el Camp Nou (21:00 horas). «La motivación no será la misma, pero el Madrid se juega su imagen y su dignidad», explicaba el portugués sobre los objetivos del equipo blanco, tirando de humor al respecto: «Pero para ganar necesitará triple batería Duracell».

«El Barcelona está jugando un gran fútbol, han tenido un año muy bueno. En la Champions se quedan fuera por detalles. Tienen jóvenes de mucho talento, a pesar de sus problemas financieros que no les dejan fichar. Pero da oportunidades a los jóvenes de La Masía. Lo están haciendo muy bien», explicó Figo sobre el Barcelona, al que ve con mucho potencial de cara al futuro gracias a una plantilla con talento y juventud.

Por último, sentenciaba con una reflexión sobre el Clásico, su magnitud y la entidad de los dos equipos más laureados del fútbol español: «Son dos de los clubes más grandes del mundo, hay los mejores jugadores, para los aficionados también especial, dos grandes ciudades y la rivalidad va más allá del fútbol».