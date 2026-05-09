Flick tras la pelea entre Valverde y Tchouaméni: «Estas cosas pasan en el fútbol y en la vida»

Hansi Flick compareció ante los medios de comunicación en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Joan Gamper en la previa del Clásico que se disputa este domingo en el Camp Nou con motivo de la jornada 35 de Liga entre el Barcelona y el Real Madrid. El entrenador alemán analizó este importante partido que puede hacer campeón al equipo culé y no quiso hablar de la convulsa situación en el club blanco tras la pelea entre Valverde y Tchouaméni.

«A mi modo de ver, lo que hay que hacer es jugar. Hay que centrarse en nuestro juego. Estamos en esta situación porque hemos hecho una temporada fantástica. Sé que la tensión es alta y que todo el mundo quiere ver lo mejor. Todo el mundo tendrá la mirada puesta en este partido. Quiero ver la unidad de mis jugadores, no quiero centrarme en otras cosas», comenzó señalando Flick en sala de prensa sin centrarse en los problemas del Real Madrid.

Más sobre el Real Madrid: «Lo que queremos es ganar el partido en casa. Cuando miramos a los rivales, para ellos también es el Clásico. Todo el mundo está centrado al 100%. Por esto el Clásico es tan importante para todos, para el Madrid y para el Barça. Queremos ganar».

Sobre Mbappé: «Es uno de los mejores jugadores del mundo, vamos… Con él en el campo tienen mucha calidad. En cada situación es muy peligroso».

Flick analiza los incidentes en los vestuarios en el mundo del fútbol: «Lo más importante y lo que aprecio de este club es que todos vamos en el mismo camino. Todo el mundo está ahí. Estas cosas pasan en el fútbol y en la vida. No diré que es normal, pero puede ocurrir. Lo mejor es comunicación, eso lo primero y luego ver cómo se puede controlar».

Flick analiza el Clásico contra el Real Madrid

«Es importante para la afición, los jugadores, también para nosotros, el staff. Queremos ganar el título, el segundo consecutivo. Es increíble y no es normal aquí en España. No importa nada más. Estamos centrados en eso», señaló el técnico alemán ante los medios.

Más sobra la pelea entre Valverde y Tchouaméni: «Los enfrentamientos suceden en todas partes. Fue un poco sorprendente, pero no me importa, no es mi club y no es mi equipo. No tengo que pensar en eso».

«Hemos jugado una temporada fantástica, especialmente las últimas dos, tres, cuatro semanas. Tenemos mucha confianza y eso es lo que quiero ver del equipo. Cuando ves los partidos en casa ves la conexión que tiene el equipo con la afición. Eso será importante mañana», dijo el germano en sala de prensa.

Más sobre los vestuarios: «Tenemos una relación fantástica entre todos los jugadores. La Masia es muy especial. Juegan juntos desde que tienen 12-13 años. Puedes ver esa conexión. No diré que nunca ha pasado nada en nuestro vestuario. Somos humanos y cometemos errores, pero lo importante es cómo reaccionas después de eso y estoy muy contento con mi equipo. Tenemos una gran comunicación y eso es muy importante en este trabajo».

«No voy a contestar esta pregunta. Lo siento», terminó Flick tras ser preguntado por la figura de Juanito.