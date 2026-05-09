A esto se refería Arbeloa: Bellamy agredió a Riise con un palo de golf en el Liverpool

Álvaro Arbeloa defendió a ultranza a sus jugadores, Aurélien Tchouaméni y Fede Valverde, tras lo sucedido estos días en el entrenamiento del Real Madrid. Además, el técnico madridista desveló un episodio que vivió como jugador: «Yo he tenido un compañero que ha cogido un palo de golf y le ha metido un palazo a otro». A lo que se refiere el salmantino es a una pelea que tuvo lugar al poco de llegar él al Liverpool, cuando Craig Bellamy agredió a John Arne Riise durante una concentración de los reds en febrero de 2007.

Arbeloa aterrizó en la capital de Merseyside en el mercado invernal de la temporada 2006-07. Nada más llegar, el ahora entrenador del Real Madrid tuvo que ser testigo de uno de los episodios más difíciles que vivió en un vestuario como futbolista. Bellamy agredió a Riise con un palo de golf después de que este se negara a cantar una canción como castigo por faltar a la fiesta de Navidad.

El galés recibió una multa de 80.000 libras, que equivalen a unos 120.000 euros, por aquel incidente. Así lo explicaba el propio Bellamy varios años después de la pelea: «Organizamos una fiesta de Navidad, pero Riise no vino. Dijo que tenía que ir a Noruega. Pero luego descubrimos que no fue a Noruega. Simplemente no quería ir a la fiesta de Navidad. Así que tuvo que pagar una multa. Y además, llegaron nuevos jugadores. Y normalmente los jugadores nuevos tienen que cantar canciones. Por ejemplo, Mascherano entró y tuvo que cantar una canción».

Pero Riise no quería. Como el noruego se negó, Bellamy fue a por él con un palo de golf. «Le dije: ‘Tienes que cantar’. Y él se negaba. Así que pensé: ‘Ya me cansé de ti’. Cogí un palo de golf, fui a su habitación y llamé a la puerta. Daniel Agger compartía habitación con él. Entonces, abro la puerta, entro rodando, está en la cama. Le di un buen golpe en las piernas. Y le dije: ‘Si vuelves a hablarme así delante de alguien, te voy a poner esto en la cabeza’. Y eso fue todo», añadió el galés.

Después de que esto le llegara al entrenador, Rafa Benítez, puso un castigo ejemplar a todos los involucrados en aquella fiesta. El técnico español impuso hasta 15 sanciones a sus jugadores en la previa de un duelo de Champions contra el Barcelona. Benítez quiso dar ejemplo con un castigo severo a pesar de tener un partido de ida de octavos de final de la máxima competición europea contra el Barcelona. La sanción surtió efecto, porque el Liverpool se impuso por 1-2 al Barça con goles de Bellamy y Riise. De hecho, el galés lo celebró haciendo un swing de golf.