Real Madrid
Rueda de prensa de Arbeloa, en directo hoy: dónde ver online y última hora de la previa al Barça – Real Madrid, en vivo gratis
Álvaro Arbeloa comparece en rueda de prensa antes del Clásico
El entrenador del Real Madrid responde a la pregunta de los periodistas
Encuesta: ¿Quién va a ganar el Clásico: Barcelona o Real Madrid?
El Real Madrid busca evitar el alirón
El Real Madrid debe ganar este domingo en Barcelona para que el eterno rival no cante el alirón como campeón de Liga. Un empate le valdría al equipo azulgrana para levantar el título.
El Real Madrid juega este domingo en Barcelona
El Real Madrid juega este domingo a partir de las 21:00 horas el Clásico de Liga de la jornada 35 contra el Barcelona en el Camp Nou.
Arbeloa hablará del Clásico de Liga
Habrá que estar atentos a si Arbeloa hace alguna declaración pública sobre la situación con Valverde y Tchouaméni, pero la rueda de prensa se centrará en la previa del Clásico de Liga de este domingo.
Primeras declaraciones de Arbeloa tras la pelea entre Valverde y Tchouaméni
Álvaro Arbeloa hará sus primeras declaraciones este sábado en sala de prensa después de la pelea del pasado jueves entre Valverde y Tchouaméni que ha terminado con una multa económica de 500.000 euros para cada uno y el uruguayo de baja por un traumatismo en la cabeza.
Rueda de prensa de Álvaro Arbeloa en directo
Buenos días y bienvenidos a la narración en directo de la rueda de prensa de Álvaro Arbeloa previa al Clásico de Liga. El entrenador del Real Madrid tomará la palabra a partir de las 10:30 horas en Valdebebas.
Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid, comparece en rueda de prensa antes del Clásico que enfrenta al equipo blanco este domingo (21:00 horas) ante el Barcelona. El técnico habla sobre toda la actualidad del Real Madrid. Sigue en OKDIARIO en vivo y en directo la rueda de prensa de Álvaro Arbeloa tras la pelea entre Valverde y Tchouaméni y previa al Clásico ante el Barcelona.
Tras una semana muy convulsa, Álvaro Arbeloa toma la palabra en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva de Valdebebas. Lo hace en la previa del Barcelona – Real Madrid que se disputa este domingo, 10 de mayo, en el Camp Nou. El duelo, que se disputará a partir de las 21:00 horas, llega todavía con la Liga por decidir.
El Barcelona saca 11 puntos al Real Madrid… cuando quedan 12 en juego. Es decir, los culés tienen prácticamente ganada la Liga, pero no la tienen cerrada. Si ganan o empatan, el Barcelona será ya campeón en este Clásico. Pero si gana el Real Madrid, todavía el conjunto blanco tendrá opciones en la lucha por el título.
Rueda de prensa de Álvaro Arbeloa en directo
Además, la rueda de prensa de Arbeloa estará marcada por la tensión que ha habido en el vestuario del Real Madrid, con los incidentes entre Fede Valverde y Aurelién Tchouaméni y la posterior sanción del club, poniéndoles una multa a cada uno de 500.000 euros.
¿A qué hora habla Arbeloa?
Álvaro Arbeloa comparecerá en la sala de prensa de Valdebebas a partir de las 10:30 horas para ofrecer la rueda de prensa previa al Clásico de Liga. Todas las miradas puestas en el entrenador del Real Madrid.