Rueda de prensa de Arbeloa, en directo hoy: dónde ver online y última hora de la previa al Barça – Real Madrid, en vivo gratis

Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid, comparece en rueda de prensa antes del Clásico que enfrenta al equipo blanco este domingo (21:00 horas) ante el Barcelona. El técnico habla sobre toda la actualidad del Real Madrid. Sigue en OKDIARIO en vivo y en directo la rueda de prensa de Álvaro Arbeloa tras la pelea entre Valverde y Tchouaméni y previa al Clásico ante el Barcelona.

Tras una semana muy convulsa, Álvaro Arbeloa toma la palabra en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva de Valdebebas. Lo hace en la previa del Barcelona – Real Madrid que se disputa este domingo, 10 de mayo, en el Camp Nou. El duelo, que se disputará a partir de las 21:00 horas, llega todavía con la Liga por decidir.

El Barcelona saca 11 puntos al Real Madrid… cuando quedan 12 en juego. Es decir, los culés tienen prácticamente ganada la Liga, pero no la tienen cerrada. Si ganan o empatan, el Barcelona será ya campeón en este Clásico. Pero si gana el Real Madrid, todavía el conjunto blanco tendrá opciones en la lucha por el título.

Rueda de prensa de Álvaro Arbeloa en directo

Además, la rueda de prensa de Arbeloa estará marcada por la tensión que ha habido en el vestuario del Real Madrid, con los incidentes entre Fede Valverde y Aurelién Tchouaméni y la posterior sanción del club, poniéndoles una multa a cada uno de 500.000 euros.