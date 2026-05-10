El Real Madrid llega a Barcelona con Tchouaméni y sin mbappé

El Real Madrid ya está concentrado en el hotel tras aterrizar en Barcelona este mediodía antes del Clásico. Los de Álvaro Arbeloa viajaron con Tchouaméni en la expedición y sin Kylian Mbappé, que se quedó fuera de la convocatoria tras no haberse recuperado de su lesión muscular. Una llegada en la que los jugadores madridistas fueron aclamados por los aficionados que les esperaron en la entrada.

Allí se concentrará el Real Madrid horas antes de ir al Camp Nou para disputar el partido de este noche a las 21:00 horas ante el Barcelona. Los blancos se juegan, no solo perder el Clásico, sino vivir la celebración de la Liga del eterno rival en la cara. Un partido al que llega el conjunto blanco después de unos días de tensión en Valdebebas con varios frentes abiertos, pero con la misión de remar todos hacia la misma dirección para aguar la hipotética fiesta culé.