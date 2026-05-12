Las redes se movilizan contra Joan García tras sacar una estelada: «Que no juegue con España»

Joan García fue protagonista en la rúa de celebración de la Liga del Barcelona tras portar una bandera estelada durante el recorrido que el autobús hizo por las calles principales de la Ciudad Condal. El portero del club culé, que está en la prelista de 55 jugadores que entregó el lunes Luis de la Fuente a la FIFA y todo hace indicar que estará en el Mundial, fue criticado por algunos aficionados que incluso pidieron que no vaya con España.

La rúa de celebración del Barcelona, como suele ser habitual, volvió a convertirse en un gran escenario para que los jugadores hicieran sus proclamas políticas. El año pasado, Íñigo Martínez fue protagonista por sacar la estelada a pasear durante la fiesta por el título de Liga y en la tarde del lunes la bandera de referencia para los independentistas volvió a ser protagonista durante los actos que tuvieron lugar en las calles de la Ciudad Condal.

Robert Lewandowski fue el primero que se animó a ondear la bandera estelada para alegría del sector independentista de la ciudad. Sentado en la parte delantera del autobús, el delantero ondeó la estelada y el vídeo incluso fue publicado por las redes sociales del Barcelona, que dejó claro que ahora es catalán. Después, otros jugadores del conjunto culé también se atrevieron a sacar a pasear la bandera.

Lewandowski is a Catalan now. 💛❤️ pic.twitter.com/u3mi6Bn0yY — FC Barcelona (@FCBarcelona) May 11, 2026

Joan García y la polémica con la estelada

La bandera estelada fue pasando de mano en mano y las cámaras también captaron a otros jugadores como Eric García, Dani Olmo y Joan García ondeando este símbolo para los independentistas catalanes.

Eric Garcia

Joan Garcia

Dani Olmo

Robert Lewandowski Ells Onegen l’Estelada durant la celebració del títol del Barça!! Molts Polítics (suposadament Independentistes) fa molt que l’han amagat per tacticisme!! Quines Coses Hem de Veure!! pic.twitter.com/KOsT78nqib — David Torrents (@torrents_d) May 11, 2026

La imagen que más polémica causó en las redes sociales fue la de Joan García portando la bandera estelada. Principalmente porque en el mismo lunes Luis de la Fuente presentó a la FIFA la prelista de 55 futbolistas para el Mundial en la que estaba el portero, que todo hace indicar que también será convocado para el campeonato del mundo que arranca el próximo 11 de junio en Estados Unidos, México y Canadá.

Al hijo de esta imagen, incluso la cuenta de las redes sociales @ryghtanPlus recogió una foto de Joan García de niño con una camiseta con la bandera estelada. A estas dos imágenes algunos aficionados respondieron pidiendo que no vaya a las convocatorias de la selección española.

«Que no juegue con España si tan patriota es», escribió un usuario de las redes sociales, mientras que otro dejó claro que «tan independentista no será si juega con la selección española», a la vez que afirmó que en su día Oleguer renunció a la selección tras ser convocado por Luis Aragonés.