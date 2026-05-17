El Eldense se impone al Atlético Madrileño y regresa a Segunda División

Elda es una fiesta. Las cuentas salieron, pese a la sinuosidad del camino. Lo bueno es que dependían de uno mismo. Con ganar y que no lo hiciera el Sabadell, le valía al Eldense. No tenía que estar pendiente de terceros equipos. Solo necesitaba esas dos operaciones. Cumplió su tarea al remontar, con un jugador menos, al Atlético Madrileño, y el Antequera rubricó la segunda parte al asaltar al Sabadell. El Eldense es de Segunda División. La noche en Elda será larga.

A falta de una fecha para el final, el Eldense suma 69 puntos y se asegura el primer puesto con 4 de margen sobre el Sabadell, que este sábado perdió 0-1 con el Antequera. Sabadell, Atlético de Madrid B y Villarreal B se aseguran jugar el ‘playoff’ por el ascenso, por lo que también lucharán en la jornada final el Europa, el Cartagena y el Algeciras.

El entrenador del Eldense, Claudio Barragán, aseguró tras certificar el ascenso a la Liga Hypermotion que este sábado 16 de mayo ha sido uno de los días «más felices» de su «vida». El técnico valenciano, que fue sorprendido con cánticos en la sala de prensa por sus jugadores, afirmó que «es un justo y merecido premio» haber ganado al Atlético Madrileño y haber certificado el ascenso con el tropiezo del Sabadell.

El entrenador de Atlético de Madrid B, Fernando Torres, felicitó por el ascenso del Eldense, y especialmente al técnico Claudio Barragán, su ídolo de la infancia, y señaló que el equipo alicantino ha hecho una gran temporada. «El Eldense ha hecho una campaña extraordinaria. Es un gran equipo», apuntó Fernando Torres, que desveló que había felicitado personalmente a Claudio. Sobre su futuro como entrenador, Torres indicó que le quedan «varios partidos por disputar. Es un proyecto muy interesante y estoy centrado con el Atlético Madrileño», finalizó.