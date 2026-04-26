Trump ya ha sufrido tres intentos de asesinato: en el primero esquivó un disparo en la cabeza

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sufrido tres intentos de asesinato después de que este sábado un tirador tratase de acabar con su vida durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca. En su primer atentado, el mandatario norteamericano logró esquivar un disparo a la cabeza que finalmente sólo le provocó un daño en su oído.

Aquel primer ataque tuvo lugar el 13 de julio de 2024 en Butler, Pensilvania. Fue el atentado más directo. Durante un acto político, el republicano fue herido en su oreja derecha por un tirador identificado como Thomas Matthew Crooks, que alcanzó a Trump manteniéndose apostado en un tejado cercano. Fue cuestión de milímetros que la bala lo acabara en la cabeza de Trump. El atacante, de 21 años, no tenía antecedentes penales ni de tráfico, ni quiebras, embargos ni ejecuciones hipotecarias.

La imagen de Trump sangrando, mientras los agentes del Servicio Secreto, le evacuaban del estrado, con el republicano puño en alto, es ya una de las imágenes icónicas de su carrera política.

El segundo intento para acabar con la vida del presidente Trump se produjo meses después, el 15 de septiembre de 2024 en West Palm Beach, Florida, mientras jugaba al golf. Agentes del Servicio Secreto detectaron a un hombre armado con un rifle oculto entre los arbustos cerca del perímetro del campo. El sospechoso fue detenido antes de poder disparar.

En una comparecencia posterior al intento de atentado en la gala con los corresponsales de la Casa Blanca, Trump declaró que los repetidos actos de violencia contra él son una señal de su «importancia histórica» y que no dejará que estos peligros le afecten.

Las autoridades no han identificado el móvil ni el objetivo del tiroteo en el hotel Washington Hilton, donde Trump y varios miembros de su gabinete asistían a la cena de corresponsales de la Casa Blanca el sábado por la noche.

Sin embargo, el jefe interino de la policía de Washington D.C., Jeffery Carroll, declaró en rueda de prensa que el sospechoso corría a través de un control de seguridad en dirección al salón de baile, donde Trump estaba sentado en la mesa principal.