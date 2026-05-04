La Guardia Civil intercepta un gigantesco alijo de cocaína en un carguero que navegaba de Sierra Leona a Libia

La Guardia Civil ha interceptado un carguero con un alijo récord de cocaína en el Atlántico. El mercante tiene bandera de Comoras. La Guardia Civil lo ha interceptado en alta mar con un gigantesco alijo de cocaína en su bodega que podría alcanzar decenas de toneladas. La operación, aún en curso, apunta a una de las mayores incautaciones de droga registradas en España. El carguero navegaba de Sierra Leona a Libia.

El buque, identificado como Arconian, ha llegado este domingo al puerto de Las Palmas de Gran Canaria escoltado por agentes de la Guardia Civil, donde permanece bajo custodia policial a la espera de su registro completo y de la puesta a disposición judicial de los detenidos.

La operación se lleva a cabo siguiendo órdenes de la Audiencia Nacional y bajo secreto de sumario, por lo que el Instituto Armado ha declinado revelar por el momento ningún detalle. El barco apresado ahora en esta nueva operación contra las redes internacionales del narcotráfico había salido de Freetown, Sierra Leona, el pasado 22 de abril y se dirigía, supuestamente, al puerto de Bengasi (Libia), de acuerdo con su rumbo declarado.

Hoy se escribe historia en el Servicio Marítimo de la Guardia Civil. Interceptado en alta mar el mayor alijo conocido: entre 30.000 y 45.000 kg de cocaína a bordo de un carguero. El Duque de Ahumada vuelve a demostrar de qué está hecha esta Institución. Orgullo de compañeros.… pic.twitter.com/5v6WSCbMej — AUGC Guardia Civil 🇪🇸 (@AUGC_Comunica) May 3, 2026

Operación antidroga en el Atlántico

El abordaje se produjo el pasado viernes frente a las costas de Dajla, en el Sáhara Occidental, en una operación llevada a cabo por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

En el dispositivo fueron detenidas 23 personas, la mayoría de nacionalidad filipina y holandesa, según fuentes próximas a la investigación.

La actuación se enmarca dentro de una operación internacional contra el narcotráfico que llevaba días de seguimiento sobre el carguero sospechoso.

El carguero ‘Arconian’ y su ruta

El buque Arconian había zarpado el 22 de abril desde Sierra Leona y tenía como destino declarado el puerto de Bengasi, en Libia.

Con una eslora de unos 91 metros y una manga de 15 metros, el barco navegaba bajo bandera de las Islas Comoras, un registro marítimo frecuentemente utilizado por embarcaciones vinculadas a redes de tráfico internacional de drogas.

Una incautación que podría ser histórica

Las primeras inspecciones apuntan a que el cargamento de cocaína intervenido podría situarse entre los mayores jamás incautados en España, aunque el pesaje oficial aún no ha concluido.

Fuentes de la investigación señalan que la cantidad podría superar registros anteriores, lo que situaría la operación entre las más importantes de Europa en los últimos años.

Participación del ‘Duque de Ahumada’

En el operativo ha participado el buque Duque de Ahumada de la Guardia Civil, especializado en la lucha contra el narcotráfico en alta mar. Su intervención ha sido clave en la localización, seguimiento e interceptación del carguero antes de su llegada a aguas españolas.

La operación continúa abierta y bajo secreto de sumario, por lo que no se descartan nuevas detenciones ni la aparición de más implicados en la red internacional de narcotráfico.

Las autoridades trabajan ahora en el análisis completo de la carga y en la identificación de la organización responsable del envío de la droga.