La España rural ganará 1.300 millones antes de 2029 gracias a las reservas masivas de viajeros en pisos turísticos interesados en ver de cerca el Trío Ibérico: los tres eclipses más importantes de los próximos tres años. Los alquileres de corta duración jugarán un papel fundamental durante los fenómenos astronómicos, satisfaciendo la demanda turística en territorios con escasa oferta hotelera tradicional.

Un nuevo estudio elaborado por AFI (Analistas Financieros Internacionales) al que ha tenido acceso OKDIARIO ha puesto de manifiesto que dicho fenómeno natural está llamado a generar más de mil millones de euros en gasto turístico entre los viajeros alojados en este tipo de alojamientos.

Sólo para el primer evento fijado para este verano a partir del 12 de agosto, se espera que se movilicen en torno a 360 millones de euros en una semana. El comercio y la hostelería captarán aproximadamente un tercio de ese gasto -unos 123 millones de euros-, mientras que el sector del ocio alcanzaría los 90 millones.

La Comunidad Valenciana encabeza el reparto con un impacto estimado superior a los 130 millones de euros, seguida de Madrid (54 millones), Castilla y León (37 millones), Aragón (25 millones), Galicia (24 millones) y el País Vasco (21 millones).

El eclipse de enero de 2028, además, podría contribuir a reducir el desequilibrio estacional entre el turismo rural y el urbano. Según el análisis de AFI, el incremento de visitantes previsto para ese año doblará al del eclipse de 2026, lo que refuerza su potencial para favorecer una distribución territorial más equilibrada del turismo y su impacto económico.

146 millones en ingresos fiscales

El eclipse de 2026 supondrá también un impulso considerable para las economías rurales, con efectos positivos que se extenderán al conjunto de la economía nacional. Más allá del gasto turístico directo, el impacto económico total se estima en 421 millones de euros en valor añadido, 146 millones en ingresos fiscales y cerca de 7.300 puestos de trabajo.

Estas cifras ponen de manifiesto que el eclipse no solo activará la economía local, sino que también reportará un retorno fiscal significativo para las administraciones públicas, con un efecto multiplicador sobre el conjunto de la economía española.

Sin ir más lejos, con la vista puesta en 2027 y 2028, los eclipses de esos años atraerán a otros 681.000 turistas adicionales, elevando el impacto total del Trío Ibérico a más de un millón de visitantes en la España rural.

En este caso, pese a la elevada cantidad de viajeros que podrá absorber el sector de los pisos turísticos, el análisis revela que el 47% de los municipios rurales situados en el corredor del eclipse no podrá satisfacer la demanda de visitantes, lo que dejará a unos 47.500 viajeros sin alojamiento para disfrutar del fenómeno astronómico en nuestro país.

Oportunidad internacional para lo rural

El turismo internacional es el principal motor en todas las comunidades autónomas analizadas, con una cuota superior al 80% del gasto total en la mayoría de los casos.

Sin embargo, los municipios rurales españoles reciben menos de uno de cada cinco turistas en comparación con las zonas urbanas, registran un gasto por visitante inferior y acogen una proporción de turistas internacionales muy por debajo de la media nacional.

En este sentido los eclipses representan una oportunidad única para corregir este desequilibrio estructural. Según una encuesta de Opinium, el 73% de los participantes considera el eclipse una buena razón para descubrir la España rural, y casi dos tercios se plantearían viajar específicamente a zonas rurales para presenciar el fenómeno.

Los viajeros frecuentes -habitualmente quienes más viajan y más gastan- son también los más proclives a aprovechar el eclipse para conocer destinos rurales, lo que apunta, para los expertos, a un posible «efecto fidelización» que podría extender los beneficios económicos mucho más allá de las propias semanas de los ya tan ansiados eclipses.