El presidente de EEUU, Donald Trump, confirmaba a primera hora de este domingo que su Ejército había conseguido rescatar con vida al segundo piloto del caza F15 que Irán derribó el pasado viernes, pero horas después la agencia oficial de noticias iraní ha asegurado que el rescate fue frustrado y que, además, lograron derribar varias naves estadounidenses.

Lo confirmado por ambos es que la operación ha ocurrido en las montañas de la provincia de Kohkiluyeh y Buyer Ahmad, en el suroeste del país, pero a partir de ahí las historias difieren. El portavoz del Cuartel General Central Jatam al-Anbiya, el coronel Ebrahim Zolfagari, ha asegurado que «las aeronaves invasoras del enemigo en el sur de Isfahán, incluidos dos helicópteros Black Hawk y un avión de transporte militar C-130, fueron alcanzadas y el intento de rescatar al piloto fracasó», según ha publicado la agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria de Irán.

Los medios iraníes y las fuentes del diario estadounidense New York Times coinciden en que el avión estadounidense C-130 fue destruido durante la operación. Este aparato fue enviado originalmente para transportar al militar rescatado fuera del país, pero acabó inutilizado; según Irán derribado por ellos, y posteriormente, según NYT, habría sido destruido por EEUU para impedir que los iraníes se hicieran con el avión. El aviador fue evacuado finalmente en aviones de transporte de reserva.

Tasnim informa también de que en las horas previas a la operación, las fuerzas iraníes derribaron dos aviones no tripulados MQ-9 y Hermes que probablemente estaban a punto de proporcionar apoyo aéreo al despliegue norteamericano. Es más, la agencia ha publicado unas imágenes sobre los supuestos restos del C-130 calcinados.

US Aircraft Destroyed as Tabas Failure Repeats Iran released new images showing the wreckage of hostile American aircraft destroyed after violating its airspace, invoking a repeat of the Tabas incident. pic.twitter.com/7EobU8sjan — Tasnim News Agency (@Tasnimnews_EN) April 5, 2026

Por su parte, Trump no ha informado del derribo de ninguna aeronave, y sólo se ha limitado a confirmar que el piloto estadounidense «ha sufrido algunas heridas, pero estará bien» y que ha sido una de las «operaciones de búsqueda y rescate más audaces de la historia de Estados Unidos». «Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos enviaron decenas de aeronaves, armadas con las armas más letales del mundo, para recuperarlo», ha asegurado.

Irán habla de un tiroteo en la operación

Otra información que ha ofrecido el canal iraní y que tampoco ha sido confirmada por EEUU es que, al poco de comenzar la operación, aparecieron efectivos armados iraníes que iniciaron un intercambio de disparos con la unidad de búsqueda y rescate de combate del Ejército estadounidense. El conflicto se habría saldado con al menos cinco iraníes muertos, identificados como miembros de la Guardia y reclutas, y ocho heridos.

La respuesta final iraní a la operación es que Trump ha mentido y que el intento de rescate ha sido un fracaso. «Los desesperados esfuerzos del enemigo, y gracias a las acciones oportunas y las operaciones conjuntas de los guerreros del Islam en el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y el Ejército de la República Islámica de Irán, la Movilización Heroica y las fuerzas del orden, no lograron rescatar a su piloto de combate derribado», ha asegurado un portavoz militar.

Este comunicado de Irán llegó después de que Trump asegurara que el piloto había «sufrido algunas heridas» pero que «estará bien» sin dar más detalles sobre la operación. «Esta es la primera vez en la historia militar que dos pilotos estadounidenses han sido rescatados, por separado, en lo profundo del territorio enemigo», aseguró el presidente, que se mostró orgulloso de las «más profesionales y letales Fuerzas Armadas de la historia».