El Tesoro Público español celebra su primera subasta del mes de abril de letras a seis y doce meses, en el rango máximo previsto, y lo ha hecho elevando la rentabilidad a los niveles más altos en el último año y medio.

En el plazo a seis meses el interés marginal se ha colocado en el 2,391%, muy por encima del 2,077% de la emisión previa del mismo tipo de papel y el más elevado desde enero de 2025.

En la subasta a 12 meses, la rentabilidad media se ha situado en 2,640%, también mucho más elevada que el 2,137% de la subasta anterior de la misma referencia y el interés más alto desde septiembre de 2024.

El repunte en ambas rentabilidades se debe en buena parte al conflicto en Oriente Medio. Los mercados ya descuentan subidas en la inflación y los tipos, que provoca un repunte en las rentabilidades de las letras del Tesoro.

El Tesoro Público español volverá a los mercados de deuda a corto plazo el próximo 14 de abril, con una emisión de letras a tres y nueve meses y todo apunta a que tomarán el impulso que deja esta última subasta.

Las letras baten a los depósitos

Por todo ello, el ánimo inversor vuelve a despertarse en este tipo de producto de inversión de bajo riesgo que había quedado opacado por otros productos más rentables, como los depósitos.

Con las letras al 2,391% a 6 meses y al 2,640% a 12 meses, los depósitos, el mayor competidor frente al papel, ha quedado abatido.

En la plataforma financiera Raisin se pueden contratar algunos depósitos europeos que se acercan a la rentabilidad de las letras, pero hasta que no haya subida de tipos, lo más probable es que las imposiciones a plazo fijo se queden por debajo del papel.

En este sentido, a 6 meses el Banco italiano CF+ es el que más paga con un 2,37%. En el plazo a 12 meses se pueden contratar dos depósitos lituanos al 2,6% de rentabilidad, Sme Bank y Mano Bank.

Fuera de la plataforma financiera y disponibles a través de su web están Banco Novum que paga un 2,80% y Banco EBN que ofrece un 2,85%.

En el caso de EBN, para alcanzar dicha rentabilidad es necesario invertir en su producto estructurado.

En este sentido, y en un momento de expectativa de subida de tipos, los analistas recomiendan invertir en letras ahora que repuntan.

También teniendo en cuenta que este tipo de producto requiere una inversión de 1.000 euros, frente a los 10.000 euros que suelen (como mínimo exigir los depósitos a plazo fijo).