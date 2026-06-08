En un fin de semana marcado por la visita del Papa León XIV a Madrid, una imagen captó especialmente la atención de quienes siguen de cerca los movimientos de la nueva generación de la Familia Real española. Entre los miles de asistentes congregados en la plaza de Cibeles para participar en la multitudinaria misa presidida por el Pontífice, se encontraba Victoria Federica de Marichalar. La influencer y sobrina de Felipe VI acudió acompañada por varios miembros de su círculo más cercano en una cita que, lejos de responder a un compromiso institucional, parecía tener un marcado carácter personal.

Las imágenes difundidas posteriormente muestran a Victoria siguiendo la ceremonia desde la zona reservada para familiares e invitados, compartiendo espacio con varios de sus primos Urdangarin y con su pareja, Jorge Navalpotro, en una fotografía familiar poco habitual y especialmente significativa.

Una estampa que reúne a la nueva generación de los Borbones

Acostumbrada a ocupar titulares por sus apariciones en eventos de moda, fiestas exclusivas o colaboraciones publicitarias, Victoria Federica sorprendió esta vez por el contexto de su presencia. Las imágenes captadas durante la celebración permiten verla integrada entre el público, vestida de negro y siguiendo atentamente el desarrollo de la ceremonia religiosa.

Junto a ella se encontraban Juan, Miguel y Pablo Urdangarin, algunos de los rostros más populares de la nueva generación de los Borbones, así como sus respectivas parejas. También estaba presente Jorge Navalpotro, que acompañó a Victoria durante una jornada especialmente importante para los católicos españoles.

La escena dejó una de esas fotografías que pocas veces se producen fuera de las celebraciones familiares privadas: varios de los nietos de Juan Carlos I reunidos en un acto religioso multitudinario, compartiendo espacio lejos de los focos habituales de la crónica social.

El significativo mensaje de Victoria Federica en redes

Horas después del encuentro, fue la propia Victoria quien decidió compartir con sus seguidores uno de los momentos más simbólicos de la jornada. A través de Instagram publicó una imagen del paso del Papa León XIV entre los fieles a bordo del papamóvil. La fotografía iba acompañada de un mensaje tan breve como revelador: «Viva el Papa», junto a un emoticono de un corazón.

No hubo más explicaciones. Tampoco parecían necesarias. El gesto fue interpretado por muchos de sus seguidores como una muestra pública de una dimensión personal que la hija de la infanta Elena nunca ha ocultado, aunque tampoco suele exhibir de forma constante.

Una fe sin complejos

Aunque gran parte de su exposición pública gira en torno a la moda, las redes sociales y los eventos sociales, Victoria Federica ha dejado claro en varias ocasiones que la religión ocupa un lugar importante en su vida. Una de las confesiones más sinceras llegó durante su conversación con Vicky Martín Berrocal en el pódcast A solas con…, donde abordó cuestiones mucho más personales de las que suele compartir públicamente. Durante aquella charla reconoció abiertamente que es creyente y que la fe forma parte de su día a día.

Lejos de esquivar el tema, explicó que la religión le aporta tranquilidad y que mantiene una relación cercana con sus creencias, una faceta heredada en gran medida del ambiente familiar en el que ha crecido.

Aquellas declaraciones sorprendieron a parte de la audiencia precisamente porque mostraban una Victoria muy diferente a la que suele aparecer en las portadas o en las redes sociales: más reflexiva, más reservada y profundamente conectada con sus valores personales.