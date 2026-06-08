Un físico de Oxford lo tiene claro: la mala suerte podría no ser tan aleatoria como creemos

¿Te ha pasado alguna vez que parece que todo se pone en tu contra? A simple vista, podría ser una cuestión de mala suerte o simple azar. Sin embargo, el físico Timothy Palmer, investigador de la Universidad de Oxford, propone que el universo podría estar regido por patrones y leyes que aún no comprendemos completamente, haciendo que aquello que llamamos casualidad sea sólo una parte de un orden mucho más grande e invisible.

Durante décadas, la física moderna ha utilizado herramientas matemáticas basadas en conceptos continuos e infinitos para describir el funcionamiento del universo. Entre ellas se encuentran números como Pi, cuyos decimales continúan indefinidamente sin repetirse. Sin embargo, Timothy Palmer cuestiona si este tipo de matemáticas refleja realmente la naturaleza.

¿Y si la mala de suerte no es una cuestión de azar?

Según el físico, la naturaleza no requiere una precisión infinita para desarrollar sus procesos, por lo que incluir conceptos como la mala suerte en las ecuaciones puede alejar a los científicos de cómo funciona realmente el mundo.

Desde esta perspectiva, muchos de los enigmas más desconcertantes de la física cuántica podrían tener una explicación mucho más sencilla. Palmer sostiene que, si se eliminan los infinitos de las ecuaciones, desaparecen algunas de las paradojas que han intrigado a los científicos durante décadas. Un ejemplo es la paradoja del gato de Schrödinger, que describe a un gato encerrado en una caja junto a un mecanismo capaz de causarle la muerte de forma aleatoria.

Según la interpretación tradicional de la mecánica cuántica, antes de abrir la caja el gato se encontraría en una extraña combinación de estados: vivo y muerto al mismo tiempo. Para Palmer, esta idea no refleja la realidad. En su opinión, el gato tiene un estado definido desde el principio, y observarlo simplemente revela lo que ya ocurre.

Aunque esta idea sigue siendo objeto de debate dentro de la comunidad científica, Palmer no es el único investigador que ha puesto en duda el papel del azar en la naturaleza. De hecho, otros físicos han defendido enfoques similares a lo largo del tiempo. Entre ellos destaca el Premio Nobel Gerard ‘t Hooft, quien lleva décadas argumentando que las leyes fundamentales del universo podrían ser completamente deterministas.

Palmer subraya que su intención no es plantear una discusión filosófica sobre conceptos como la mala suerte, sino avanzar hacia una teoría física que pueda ser comprobada mediante pruebas experimentales. Por ello, si en el futuro la investigación logra respaldar sus hipótesis, algunos de los fenómenos que hoy interpretamos como simples manifestaciones del azar podrían entenderse de una manera completamente distinta, descritos por leyes físicas que todavía no se conocen.

El gato de Schrödinger

Erwin Schrödinger desarrolló su famoso experimento mental en un periodo en el que la mecánica cuántica estaba en plena expansión y generaba intensos debates en la comunidad científica. En este contexto surgió la interpretación de Copenhague, defendida principalmente por Niels Bohr y Werner Heisenberg, que proponía que las partículas cuánticas no tienen propiedades definidas de forma previa, sino que éstas solo se determinan en el momento en que son medidas. Esta teoría supuso una ruptura radical con la física clásica y abrió la puerta a nuevas formas de entender la realidad, aunque también provocó importantes controversias.

La paradoja del gato de Schrödinger apareció como una respuesta crítica a esta interpretación. Schrödinger utilizó la imagen del gato encerrado en una caja con un mecanismo aleatorio para mostrar las extrañas consecuencias que surgirían si las leyes cuánticas se aplicaran directamente a objetos macroscópicos.

Este experimento consiste en colocar a un gato dentro de una caja junto a un dispositivo con una ampolla de gas venenoso que se puede romper en cualquier momento. Mientras la caja permanece cerrada, no es posible saber si la ampolla se ha liberado o no. Una hora después de introducir el gato, el animal estaría, a la vez, vivo y muerto; y sólo sería posible determinar su estado en el instante en que se abre la caja y se observa el resultado.

Física clásica y cuántica

La física clásica, basada en las leyes de Newton, se rige por la certeza y el determinismo: si se conocen las condiciones iniciales de un objeto, es posible calcular con precisión su movimiento y su estado futuro. Este enfoque explica de forma adecuada el comportamiento de los objetos macroscópicos y corresponde al “sentido común” de la vida cotidiana.

La física cuántica, en cambio, se desarrolla en el ámbito de las probabilidades. Se aplica a partículas subatómicas como electrones, protones o fotones, que presentan propiedades contraintuitivas: