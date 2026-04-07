La guerra de Irán frena el crecimiento de la eurozona hasta su nivel más bajo en nueve meses

El índice PMI compuesto de marzo registra su peor lectura en nueve meses; bajó a 50,7 puntos desde los 51,9 de febrero, mientras que la demanda global cae por primera vez en ocho meses.

En este sentido, los alentadores indicios de crecimiento del sector privado observados a principios de año, se han desvanecido considerablemente el pasado mes, en un momento en que la guerra en Oriente Medio provocó un aumento de los costes energéticos y alteró las cadenas de suministro.

«El consiguiente aumento de los precios invoca el indeseado espectro de la estanflación, o algo peor, a corto plazo», ha señalado Chris Williamson, economista jefe de S&P Global Market Intelligence.

«El índice PMI de marzo indica que la economía de la zona euro ya se ha visto gravemente afectada por la guerra en Oriente Medio», ha comentado el experto.

En el caso del PMI manufacturero, se observó una nueva mejoría, hasta los 51,6 puntos, frente a los 50,8 del mes anterior, lo que implica su nivel más alto de los últimos 45 meses.

España crece más que el resto de Europa

Dentro de la zona euro, España lidera el crecimiento. Francia e Italia registraron las mayores contracciones de la actividad privada.

Pese a las buenas noticias, Paul Smith, Director Asociado de Economía de S&P Global Market Intelligence, señala que la economía de España experimentó un perfil de crecimiento más débil en el primer trimestre de 2026 en comparación con la ganancia trimestral del 0,8% en el cuarto trimestre de 2025.