Última hora de la guerra entre Irán, EEUU e Israel en directo | Alto el fuego frágil y máxima tensión en Oriente Medio

La guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán entra en una fase marcada por una tregua muy frágil. Aunque se ha anunciado un alto el fuego de dos semanas y el inicio de negociaciones en Islamabad, la realidad sobre el terreno sigue dominada por la desconfianza y las amenazas cruzadas.

A esta hora, el conflicto no está cerrado. Más bien se encuentra en una pausa táctica, con todos los actores midiendo sus movimientos y preparados para reaccionar ante cualquier incumplimiento.

El foco principal está ahora en el estrecho de Ormuz, que Irán ha convertido en su principal herramienta de presión, vinculando su apertura al cumplimiento de sus condiciones en la negociación.

Tregua débil y nuevos focos de tensión en la región

Pero no es el único frente. La escalada en Líbano mantiene la tensión al máximo, después de que Israel haya continuado con sus ataques en la zona, lo que ha hecho que la tregua con Irán se tambalee prácticamente desde el inicio.

Aunque Israel ha señalado que ha suspendido los ataques directos contra Irán, sigue actuando en otros escenarios, lo que deja abierta la puerta a una reactivación inmediata del conflicto.

En este contexto, la cuestión nuclear sigue de fondo, pero la clave inmediata es otra: si esta tregua logra sostenerse o si se rompe en cuestión de horas por la presión en Ormuz o por nuevos ataques en la región.