EEUU se dispone a enviar al Golfo 3.000 soldados de una unidad de élite que llega a cualquier país en 18 horas

El Pentágono está estudiando el despliegue de los 3.000 soldados de la mítica 82ª División Aerotransportada al golfo Pérsico para apoyar las operaciones militares de EEUU en Irán.

Las fuerzas de combate provendrían de la Fuerza de Respuesta Inmediata de la 82ª División Aerotransportada del Ejército de Estados Unidos: una unidad de unos 3.000 soldados capaz de desplegarse en cualquier parte del mundo en menos de 18 horas. Hasta el momento, ni el Pentágono ni el Comando Central de EEUU (Centcom) han emitido órdenes formales para este movimiento.

Una de las misiones que se barajan para estas tropas sería la toma de la isla Kharg, el principal terminal de exportación de petróleo de Irán, según The New York Times y The Wall Street Journal.

Otra opción que se considera, en caso de que el presidente Donald Trump autorice la ocupación de la isla, sería un asalto con unos 2.500 marines de la 31ª Unidad Expedicionaria de la Marina, que actualmente se dirige hacia Oriente Medio. Los funcionarios citados por el periódico hablaron bajo condición de anonimato.

El informe recuerda que esta Fuerza de Respuesta Inmediata (también conocida como brigada lista) ha sido desplegada en varias ocasiones con muy poco tiempo de antelación en los últimos años.

Por su parte, el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) ha informado este martes de que, desde que Estados Unidos e Israel iniciaron los ataques conjuntos contra Irán el pasado 28 de febrero, las fuerzas estadounidenses han realizado más de 9.000 ataques en territorio iraní, en los que han dañado o hundido más de 140 buques navales iraníes.

Historia y misiones de la 82.ª División Aerotransportada

Tras recibir la orden, la 82.ª División Aerotransportada se despliega rápidamente en un plazo de 18 horas desde la notificación, se despliega estratégicamente, lleva a cabo asaltos paracaidistas de entrada forzosa y asegura objetivos clave para las operaciones militares posteriores en apoyo de los intereses nacionales de Estados Unidos.

La 82.ª División Aerotransportada es una división de infantería aerotransportada activa del Ejército de los Estados Unidos, especializada en operaciones conjuntas de entrada forzosa. Con base en Fort Bragg, Carolina del Norte, la 82.ª División Aerotransportada es la principal rama de combate del XVIII Cuerpo Aerotransportado. La 82.ª División se constituyó en el Ejército Nacional el 5 de agosto de 1917 y se organizó el 25 de agosto de 1917 en Camp Gordon, Georgia. Dado que sus miembros iniciales provenían de los 48 estados, la unidad adquirió el apodo de «All American» (Toda Americana), que es la base de su famoso parche «AA» en el hombro.