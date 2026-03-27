Hito en la industria militar en Europa: construyen el portaaviones más grande del continente con 80.000 toneladas y más de 300 metros
No es habitual que un proyecto militar genere tanta atención antes incluso de tomar forma, pero en este caso está pasando. Francia ya ha puesto en marcha la construcción de su nuevo portaaviones y, aunque todavía queda mucho camino por delante, lo cierto es que las cifras ya dicen bastante. Tendrá más de 300 metros de largo, unas 80.000 toneladas y una idea clara detrás, que es ir un paso más allá de lo que Europa ha tenido hasta ahora.
Porque sí, en el continente ya existe un portaaviones nuclear, como el Charles de Gaulle, pero lo que viene ahora juega en otra liga y tanto es así que va a ser su sustituto. Pero no sólo por el tamaño, que también, sino por todo lo que incorpora bajo un planteamiento que por otro lado, no ha sido algo inmediato sino que se lleva desarrollando desde hace años y parece que todavía le quedan unos cuantos. De este modo, y desde los primeros estudios hasta que esté listo pasarán casi dos décadas, así que como decimos, no es algo improvisado ni mucho menos. De hecho, es de esos programas que aparecen muy de vez en cuando, los que sólo unos pocos países pueden permitirse.
Construyen el portaaviones más grande del continente
El nuevo portaaviones, conocido como PANG, está pensado para sustituir al actual Charles de Gaulle, pero no sólo eso ya que la diferencia entre ambos es más profunda si tenemos en cuenta, cómo se concibe el buque y en lo que va a ser capaz de hacer. Por ejemplo, seguirá siendo nuclear, pero con reactores más avanzados que le permitirán operar durante más tiempo sin depender de repostajes constantes.
Esto, dicho así, puede sonar técnico, pero en la práctica es clave si tenemos en cuenta que va a poder estar desplegado durante más tiempo, moverse con más libertad y no tener que estar pendiente de la logística cada poco. Algo que en escenario internacional cada vez más tenso, tiene cierto peso.
Una cubierta pensada para lo que todavía no ha llegado
Hay otro detalle que explica bastante bien hacia dónde va este proyecto. La cubierta no estará diseñada sólo para los aviones actuales, sino para los que están por venir. Es decir, se calcula que podrá operar más de 40 aeronaves, entre cazas, helicópteros, drones y aviones de vigilancia. Pero lo interesante es que se está diseñando teniendo en cuenta los futuros modelos, algunos de los cuales ni siquiera están completamente definidos todavía.
Además, incorporará catapultas electromagnéticas, que es una forma más avanzada de lanzar los aviones, y un cambio bastante sustancial si tenemos en cuenta que permite operar con más precisión, con menos desgaste y con aeronaves más pesadas. Es decir, abre muchas más posibilidades. Y esto conecta con otra idea que cada vez está más presente que tiene que ver con el uso de drones en operaciones militares, algo que para este portaaviones será también una de sus claves.
Más que un barco será una base aérea que se mueve
A veces se pierde de vista lo que realmente es un portaaviones, ya que no es sólo un barco grande, sino que básicamente, es una base aérea que puede desplazarse. Eso significa que puede llevar aviones a zonas donde no hay infraestructuras, intervenir a miles de kilómetros o simplemente estar presente en un punto estratégico sin depender de nadie más. Y eso, en términos militares y políticos, cambia bastante el tablero. Por eso este tipo de proyectos tienen tanta carga simbólica. No se construyen solo para usarlos, sino también para lo que representan.
Un proyecto que arrastra a toda la industria
Otra cosa que suele pasar desapercibida es todo lo que hay detrás. Un portaaviones de este nivel no lo construye una sola empresa, sino que aquí entra en juego toda una red industrial y aunque no se dan nombres, sí que se habla de cientos de empresas implicadas, desde astilleros hasta compañías especializadas en energía nuclear, sistemas digitales o defensa. Es un proyecto que mueve mucho más que acero. Y además, no ocurre todos los días. Este tipo de programas se ven cada varias décadas. No es como fabricar otro tipo de buques, dado que es más que evidente que el nivel de complejidad es mucho mayor.
Cuándo estará acabado y cuánto va a costar
Si todo sigue el calendario previsto, el nuevo portaaviones no estará operativo hasta 2038, lo que es mucho tiempo aunque también es normal teniendo en cuenta la magnitud del proyecto y como no, su inversión. Se habla de más de 10.000 millones de euros, lo que ya da una idea del esfuerzo que hay detrás si bien no es sólo una decisión militar, también es industrial y estratégica.
Al final, más allá de los datos, lo que queda es la sensación de que Europa quiere jugar un papel más relevante en este terreno. Y este portaaviones, por tamaño y por lo que incorpora, es una de las piezas más claras en ese movimiento.