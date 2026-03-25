La última misión en la 4º Flota de EEUU del Nimitz, su portaaviones insigna durante más de 50 años

La 4ª Flota de Estados Unidos, junto con las Fuerzas Navales del Mando Sur de EEUU ha anunciado el despliegue de la maniobra Southern Seas 2026, en la que el portaaviones nuclear de la clase Nimitz USS Nimitz (CVN-68), acompañado por el destructor de misiles guiados USS Gridley (DDG-101), realiza operaciones en el área de responsabilidad del Comando Sur de EEUU. El USS Nimitz ha sido el portaaviones insignia de la Armada de Estados Unidos durante más de 50 años de servicio ininterrumpido, ya que comenzó a navegar en 1975.

Estaba previsto que esta misión del USS Nimitz en la 4ºFlota sería la última del portaaviones nuclear, que tenía este año como fecha de su retirada definitiva. No obstante, tal y como se ha conocido, el buque permanecerá en servicio por lo menos hasta el próximo año. En cualquier caso, sí parece que esta misión signifique el último capítulo operativo como tal del portaaviones.

Qué hace el portaaviones USS Nimitz en este despliegue de la 4º Flota

El portaaviones navega alrededor del continente sudamericano, circunnavegando el Cabo de Hornos, mientras lleva a cabo ejercicios de paso y operaciones marítimas conjuntas con fuerzas navales de diez países latinoamericanos y caribeños: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, México, El Salvador, Guatemala y Uruguay.

Además, están previstas visitas a puertos en Brasil, Chile, Panamá y Jamaica. El objetivo principal del despliegue Southern Seas 2026 es fortalecer las asociaciones marítimas regionales, mejorar la interoperabilidad entre fuerzas navales aliadas y promover la seguridad marítima en el Caribe, Centroamérica y Sudamérica, según informa la 4º Flota.

Significado especial: última misión operativa del USS Nimitz

Este despliegue USS Nimitz y la 4º Flota tiene un significado histórico y emotivo, ya que representa el último capítulo operativo del portaaviones. El buque ha partido de su anterior base en Naval Base Kitsap (Bremerton, Washington) a principios de marzo de 2026 como parte de un cambio de puerto base hacia Naval Station Norfolk, Virginia.

Al concluir las operaciones en aguas latinoamericanas, el Nimitz llegará a Norfolk, donde iniciará su proceso de desactivación e inactivación nuclear (defueling de los reactores). Su retiro definitivo está previsto para marzo de 2027, tras una extensión de su vida útil para mantener el número requerido de portaaviones en servicio mientras entra en servicio su reemplazo, el USS John F. Kennedy (CVN-79), informa taskandpurpose.com.

Tras más de medio siglo surcando los océanos y participando en numerosos conflictos y misiones globales, el «viejo guerrero» de la clase Nimitz cierra su carrera con una misión que simboliza el fin de una época y el compromiso continuo de EEUU con sus socios en América Latina.