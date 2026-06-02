Al menos 9 muertos y 90 heridos tras un ataque masivo de Rusia contra varias ciudades ucranianas

Al menos nueve personas han muerto y cerca de 90 han resultado heridas tras sufrir una nueva oleada de ataques masivos contra Ucrania lanzados por Rusia durante la noche del lunes y la madrugada del martes. Los bombardeos han afectado a varias ciudades del país, entre ellas Kiev, Dnipro, Járkov y Kamianske, provocando importantes daños materiales y elevando nuevamente la preocupación por la seguridad de la población civil.

La situación más grave se ha registrado en Kiev, la capital ucraniana, donde las autoridades locales han confirmado la muerte de al menos cuatro personas y un total de 51 heridos. Entre los afectados se encuentran tres menores de edad, donde las autoridades han informado de que 35 de los heridos tuvieron que ser trasladados a centros hospitalarios para recibir atención especializada, mientras que otras personas fueron atendidas por los servicios médicos de emergencia en el lugar de los hechos o de manera ambulatoria.

Los bombardeos han provocado al menos 14 incendios en edificios e infraestructuras urbanas, además de la destrucción de numerosos vehículos y daños significativos en viviendas, instalaciones comerciales y otras construcciones. De igual manera, todos los servicios de emergencia, incluidos bomberos, equipos de rescate y personal sanitario, continúan trabajando de forma ininterrumpida para controlar la situación y atender a los afectados.

La ciudad de Dnipro, capital de la región de Dnipropetrovsk, también sufrió intensos ataques rusos. De acuerdo con el gobernador regional, Oleksandr Ganzha, los bombardeos han causado la muerte de cinco personas y han dejado al menos 25 heridos. Entre estos últimos se encuentra una adolescente de 13 años, mientras que tres de los lesionados permanecen en estado grave y reciben atención médica especializada.

El balance de víctimas en la región aumentó aún más tras conocerse que la ciudad de Kamianske, situada aproximadamente a 40 kilómetros al noroeste de Dnipro, también fue alcanzada por ataques. Según informó Ganzha, al menos tres personas resultaron heridas en este municipio como consecuencia de las explosiones registradas durante la madrugada.

La ciudad de Járkov, una de las más castigadas por la guerra desde el inicio de la invasión rusa, tampoco escapó a esta nueva ofensiva. Su alcalde, Igor Terejov, informó de múltiples impactos provocados por drones kamikaze tipo Shahed, de fabricación iraní, utilizados por las fuerzas rusas. Como resultado de estos ataques, al menos 10 personas resultaron heridas, entre ellas un menor de edad.

La advertencia de Zelenski

Por su parte, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, advirtió este lunes sobre la posibilidad de una ofensiva rusa de gran envergadura e instó a la población a permanecer atenta a las alertas aéreas emitidas por las autoridades.

«Las advertencias de los servicios de inteligencia sobre los ataques rusos siguen vigentes. Es posible que se produzca un ataque masivo; lo han preparado», afirmó Zelenski en su discurso nocturno por videoconferencia.

«Nuestros defensores están preparados las 24 horas del día, los siete días de la semana, en la medida de lo posible con los suministros de los que disponemos actualmente», señaló.