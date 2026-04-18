Matanza en un supermercado de Kiev: al menos cinco muertos y diez heridos tras un tiroteo con un terrorista atrincherado

Un hombre armado abrió fuego este sábado en un supermercado del distrito de Holosiivskyi, en Kiev, causando una tragedia que ha dejado al menos seis personas muertas y nueve heridas, según ha confirmado el alcalde de la capital ucraniana, Vitali Klitschko.

De acuerdo con las primeras informaciones, el ataque comenzó en plena vía pública, donde el agresor disparó contra transeúntes antes de entrar en el establecimiento comercial, lo que provocó escenas de pánico entre clientes y empleados. Una vez dentro del supermercado, el atacante continuó disparando y llegó a atrincherarse en el interior, generando una operación policial de gran escala.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha confirmado que el atacante ha sido “eliminado” por las fuerzas de seguridad, aunque no ha precisado si su muerte forma parte del balance oficial de víctimas. Asimismo, ha señalado que los diez heridos están siendo atendidos en hospitales cercanos y ha pedido una investigación urgente para esclarecer lo sucedido.

Zelenski también ha informado de que cuatro personas que habían sido tomadas como rehenes en el interior del supermercado han sido rescatadas con vida durante la intervención policial. El mandatario ha instado al Ministerio del Interior y a la Policía Nacional a ofrecer información verificada a la opinión pública lo antes posible, a medida que avancen las investigaciones.

Por su parte, el alcalde Klitschko ha señalado a través de Telegram que la situación se desarrolló rápidamente tras los primeros disparos en la calle, y que las fuerzas de seguridad desplegaron un operativo para neutralizar al atacante y asegurar el edificio. Aunque el balance de víctimas sigue siendo provisional, las autoridades han advertido de que las cifras podrían variar a medida que se complete el recuento oficial.

Los servicios de emergencia continúan trabajando en la zona mientras se investiga el móvil del ataque, que ha sacudido a la capital ucraniana y generado una fuerte respuesta de las autoridades locales y nacionales.