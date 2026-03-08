En los últimos años, los drones kamikaze de la serie Shahed desarrollados por Irán se han convertido en una de las armas más características de los conflictos modernos. Los modelos más conocidos de esta familia son el dron Shahed-131 loitering munition y el dron Shahed-136 loitering munition, dos drones suicidas diseñados para volar largas distancias y estrellarse contra su objetivo con una carga explosiva de aproximadamente 40 a 50 kilogramos. Así es el dron Shahed-136 de Irán de rebajas que cambia las reglas de la guerra entre Irán y Estados Unidos e Israel.

Este tipo de drones representa una nueva fase de la guerra moderna, donde sistemas relativamente simples pueden poner en aprietos defensas muy sofisticadas.

Su importancia no radica en una tecnología extremadamente avanzada, sino en una combinación de simplicidad, bajo coste y producción masiva que los hace especialmente difíciles de contrarrestar. El bajo coste y la producción masiva de los drones Shahed permiten saturar las defensas aéreas más avanzadas y cambiar el equilibrio económico de la guerra moderna.

Qué son los Shahed-131 y Shahed-136

Los Shahed‑131 loitering munition y Shahed‑136 loitering munition son drones suicidas desarrollados por la industria militar iraní. Se clasifican como municiones merodeadoras: vuelan hasta el objetivo y se destruyen al impactar.

Características aproximadas del Shahed-136

Coste estimado: 20.000–50.000 euros por unidad

Carga explosiva: 40–50 kilogramos

Velocidad: 180–200 km/h

Alcance: hasta 2.000 km

Motor: pequeño motor de pistón con hélice trasera

Guía: navegación por GPS/INS con ruta programada

No son armas muy avanzadas tecnológicamente, pero sí baratas y fáciles de producir en masa.

La estrategia detrás de estos drones

La idea principal es lo que los analistas llaman saturación de defensas aéreas:

Se lanzan decenas o cientos de drones al mismo tiempo.

Las defensas intentan derribarlos con misiles interceptores.

Algunos drones logran pasar y alcanzar el objetivo.

El sistema de defensa aérea MIM‑104 Patriot, por ejemplo, utiliza interceptores que pueden costar varios millones de dólares cada uno.

El problema económico (coste-asimetría)

Esto crea una asimetría de costes:

Dron Shahed: 20.000–50.000 euros.

Misil interceptor avanzado: hasta varios millones de euros.

Así, incluso si muchos drones son derribados, el atacante puede forzar al defensor a gastar mucho más dinero.

Cómo encaja en una estrategia más grande

Según muchos analistas, los drones se usan como primera ola:

Drones baratos saturan las defensas.

Atacan radares o sistemas antiaéreos.

Después se lanzan misiles balísticos más potentes.

Esto forma parte de la doctrina militar iraní para compensar que su fuerza aérea tradicional es mucho más limitada que la de EEUU o Israel.

Por qué han tenido tanto impacto

Los Shahed han cambiado el panorama porque combinan: