Israel destruye el centro de control de misiles de la Guardia Revolucionaria de los ayatolás

El domingo, las Fuerzas de Defensa de Israel atacaron el Cuartel General Aeroespacial de Irán, un sitio clave utilizado para lanzar satélites de los programas de armas nucleares con alcance espacial, capaces de llegar hasta Estados Unidos. Este cuartel había sido utilizado por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) para sus proyectos aeroespaciales, incluyendo el lanzamiento en 2022 del satélite Khayyam, que se envió al espacio con éxito mediante un cohete ruso Soyuz desde el cosmódromo de Baikonur, en Kazajistán. Además de sus actividades espaciales, el cuartel tiene control operativo sobre los misiles balísticos de Irán de largo y corto alcance.

Amenaza de los satélites iraníes

El lanzamiento del Khayyam generó preocupaciones de seguridad nacional para Israel y Occidente. Antes del ataque israelí contra la tiranía de los ayatolás de Irán, las autoridades temían que:

La cooperación espacial entre Moscú y Teherán aumentara la capacidad de Irán para desarrollar misiles balísticos intercontinentales (ICBM).

aumentara la capacidad de Irán para desarrollar misiles balísticos intercontinentales (ICBM). Mejorara la vigilancia de objetivos en Israel y en toda la región.

Los satélites ruso-iraníes dificultaran a los espías israelíes penetrar la frontera de Irán y frenar el avance del programa nuclear.

En 2022, Rusia estaba preparando un satélite avanzado para Irán que permitiría rastrear objetivos militares en Oriente Medio, desde refinerías en el Golfo Pérsico hasta bases israelíes y cuarteles iraquíes con tropas estadounidenses.

El 28 de diciembre de 2025, justo antes de las protestas en Irán, Teherán lanzó tres satélites nacionales desde Rusia, mientras el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu se preparaba para reunirse con el presidente estadounidense Donald Trump, en un contexto de tensión por la amenaza iraní.

Riesgos para Israel y EEUU

Existen tres principales formas en que los satélites representan una amenaza:

Progreso tecnológico en misiles ICBM : incluso si el resto del programa nuclear iraní estáafectado, los avances en misiles podrían acelerar su capacidad nuclear .

: incluso si el resto del programa nuclear iraní estáafectado, los avances en . Misiles convencionales : Irán ha atacado Israel con misiles balísticos en varias ocasiones desde 2024, lo que demuestra la magnitud de la amenaza.

: Irán ha atacado Israel con misiles balísticos en varias ocasiones desde 2024, lo que demuestra la magnitud de la amenaza. Vigilancia satelital: los satélites podrían mejorar la capacidad de espionaje de Irán sobre Israel y sus unidades militares, reduciendo la ventaja que Jerusalén mantiene actualmente en inteligencia satelital. Vahid Yazdanian, director del Centro de Investigación Espacial Iraní, afirmó que los tres satélites —Paya (Tolu-3), Zafar-2 y Kowsar-1.5 (segundo prototipo)— fueron construidos por el sector privado.

La Fuerza Aeroespacial del CGRI

La Fuerza Aeroespacial del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI):

Desarrolla y opera los misiles balísticos de Irán , a través de la Organización de la Yihad de Autosuficiencia y el Comando de Misiles Al-Ghadir.

, a través de la Organización de la Yihad de Autosuficiencia y el Comando de Misiles Al-Ghadir. Colabora con el ejército regular en la defensa aérea y es operador principal de drones (UAV) desplegados en Irak y Siria.

Misiles bajo su control

Misiles balísticos y antibuque : Hormuz 1 y 2, Khalij Fars.

: Hormuz 1 y 2, Khalij Fars. Misiles tierra-aire : Raad, Sayyad, Tabas, Third of Khordad.

: Raad, Sayyad, Tabas, Third of Khordad. Misiles de corto y medio alcance : Fajr, Nazeat, Shahab 1-3, Zelzal.

: Fajr, Nazeat, Shahab 1-3, Zelzal. También ha operado misiles Fateh, Qiam y Tondar, y recibió misiles de crucero Hoveizeh en 2019.

Comando y programa espacial

Comandante: General de brigada Amir Ali Hajizadeh.

Supervisa el programa espacial militar del CGRI, incluyendo el lanzamiento del satélite Noor en abril de 2020 desde Shahroud, con un vehículo de lanzamiento Qassed de tres etapas, compuesto por:

Primera etapa: misil balístico de combustible líquido Ghadr.

Segunda etapa: motor de propulsante sólido Salman.

Tercera etapa: pequeño motor de arranque.

Este control integral convierte a la fuerza aeroespacial del CGRI en un pilar central de la capacidad militar y nuclear de Irán, combinando misiles, satélites y drones bajo un mando unificado.