Un soldado francés reveló el pasado viernes 13 de marzo de forma accidental la ubicación del portaaviones Charles de Gaulle tras compartir públicamente una actividad registrada en la popular aplicación deportiva Strava, poniendo de manifiesto los riesgos de seguridad asociados al uso de dispositivos conectados en entornos militares. Así, ni radar ni satélite: el descuido de un oficial que compartió la ubicación del portaaviones Charles de Gaulle. Está actualmente en el mar Mediterráneo. Francia desplegó el Charles de Gaulle —y sus fragatas de escolta— en el Mediterráneo a principios de marzo, poco después de que los ataques estadounidenses e israelíes contra la dictadura de los ayatolás de Irán del 28 de febrero desencadenaran la guerra en Oriente Medio.

El buque ha permanecido en el Mediterráneo oriental desde el 9 de marzo como parte de lo que Emmanuel Macron ha denominado una postura «puramente defensiva» en apoyo de los aliados de Francia en el conflicto.

El incidente ocurrió el 13 de marzo, cuando un soldado de la Armada francesa realizó una carrera de unos 35 minutos, recorriendo aproximadamente 7 kilómetros sobre la cubierta del portaaviones Charles de Gaulle mientras navegaba por el Mediterráneo. Para registrar su entrenamiento utilizó un reloj inteligente que recopiló datos como la distancia, el tiempo y la velocidad.

El problema surgió cuando esta información se subió automáticamente a la aplicación Strava, donde el perfil del usuario estaba configurado como público. De este modo, cualquier persona podía acceder a la actividad y ver el recorrido exacto de la carrera. Dado que el ejercicio se realizó a bordo del Charles de Gaulle, el mapa generado permitió inferir la posición precisa del buque en ese momento.

Este hecho es especialmente relevante porque el portaaviones operaba en una zona de alta tensión geopolítica, en el contexto del conflicto entre Estados Unidos e Israel y la tiranía de los ayatolás de Irán. La presencia del grupo aeronaval francés en la región forma parte de despliegues estratégicos, por lo que su ubicación puede tener implicaciones importantes en términos de seguridad y operaciones militares.

Como buque insignia de la Armada francesa, el Charles de Gaulle es el único portaaviones de propulsión nuclear que no pertenece al ejército estadounidense. Francia envió su grupo de combate del portaaviones Charles de Gaulle al Mediterráneo como parte de un despliegue militar francés en la región en respuesta a los ataques iraníes con misiles y drones. Desde el comienzo del conflicto, Francia ha derribado drones iraníes. Además, Francia tiene acuerdos de defensa con Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Kuwait.

Dos instalaciones francesas en Abu Dabi, donde Francia tiene una base aérea y una base naval, fueron atacadas por la dictadura de los ayatolás de Irán al principio de la guerra, causando daños limitados y sin víctimas.