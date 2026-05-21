El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reculado una semana después de cancelar el despliegue de 5.000 soldados en Polonia. Ahora, Trump ha anunciado el envío de estos soldados. La decisión llega «en honor» al presidente polaco, el conservador Karol Nawrocki, considerado cercano al mandatario.

«Basándome en la exitosa elección del actual presidente de Polonia, Karol Nawrocki, a quien tuve el honor de respaldar, y en nuestra relación con él, me complace anunciar que Estados Unidos enviará 5.000 soldados adicionales a Polonia», dijo el líder republicano en su red social.

Trump ha hecho el anuncio tras la decisión de las últimas semanas de reducir efectivos estadounidenses en bases europeas, en represalia por la negativa de sus aliados de la OTAN a involucrarse militarmente en la guerra con Irán y en el desbloqueo del estrecho de Ormuz.

El Pentágono confirmó que había cancelado el despliegue de una brigada blindada de más de 4.000 efectivos que se dirigía a Polonia. Según explicó, la cancelación se debía a una reconfiguración de su presencia militar en Europa. A principios de mayo también aseguró que retiraba 5.000 soldados de Alemania, el país que más efectivos estadounidenses alberga, en un plazo de entre seis y 12 meses como respuesta a unas declaraciones del canciller alemán, Friedrich Merz, que cuestionaban la estrategia de Washington respecto a Irán.

Reunión de la OTAN

El anuncio de Trump coincide con la reunión de los ministros de Exteriores de la OTAN en Suecia, marcada por el aumento del gasto militar europeo. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, declaró que Trump está «decepcionado» y «muy molesto» por la posición de sus aliados en relación con la guerra de Irán.

«La OTAN es buena para Estados Unidos porque nos proporciona bases en la región que nos permiten proyectar poder en caso de la contingencia en Oriente Medio y otros lugares. Si países miembros como España nos niegan el uso de estas bases, ¿para qué seguimos en la OTAN? Tenemos que hablar de eso», afirmó el jefe de la diplomacia estadounidense.