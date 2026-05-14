El Pentágono cancela el despliegue de 4.000 efectivos militares de EEUU en Polonia

El Pentágono ha cancelado el despliegue de una brigada blindada militar de Estados Unidos que se dirigía a Polonia. Se trata de un movimiento más del plan del presidente Donald Trump de reducir presencia militar en Europa.

El Pentágono ha declinado dar más detalles. Sin embargo, funcionarios estadounidenses indicaron a los medios que la cancelación del despliegue de la Segunda Brigada Blindada de Combate de la Primera División de Caballería, compuesta por más de 4.000 efectivos, forma parte de una reconfiguración más amplia de la presencia militar en Europa y que es probable que se tomen medidas adicionales.

La decisión se enmarca en una política más amplia anunciada por Trump de reducir la presencia de efectivos de Estados Unidos en suelo europeo. Asimismo, ahonda en las tensiones con Europa por asuntos relacionados con defensa.

Trump aseguró a principios de mayo que retiraba a más de 5.000 soldados de Alemania en un plazo de entre 6 y 12 meses. Según el presidente estadounidense, es una respuesta a unas declaraciones del canciller alemán, Friedrich Merz, en las que cuestionaba la estrategia de Washington en la guerra de Irán y llegó a afirmar que Teherán estaba «humillando» a Estados Unidos. El mandatario estadounidense afirmó además que en el futuro «serían muchos más».

El Pentágono también ha confirmado en varias ocasiones que su objetivo a largo plazo es que los aliados europeos asuman la mayor parte de la carga de la defensa convencional. Su objetivo sería el de reducir el papel militar de Estados Unidos en Europa.

La salida del contingente de Alemania dejaría las tropas estadounidenses en Europa en unos 80.000 soldados, según los cálculos del Departamento de Guerra, cifra similar al despliegue previo a la contienda de Ucrania que comenzó en febrero de 2022, aunque en el caso de Alemania quedarían por debajo tras la reducción de tropas. En Europa, la mayor concentración de efectivos de Estados Unidos se encuentra en Alemania, con unos 36.400 militares, seguida por Reino Unido con 10.156.