Taiwán, la línea roja que impone China a Trump: fabrica el 90% de los chips de vanguardia del mundo

En la visita de Estado del presidente de EEUU, Donald Trump, a China, uno de los puntos más delicados y espinosos de la agenda bilateral es, sin duda, Taiwán. Aunque las conversaciones de este jueves han girado en torno al comercio, la tecnología, el conflicto en Irán y las tensiones geopolíticas globales, el estatus de la isla emerge como una línea roja que condiciona cualquier avance significativo entre las dos potencias. Para China, Taiwán no es sólo una cuestión de soberanía histórica; es un activo económico y tecnológico de valor incalculable, de ahí que sea rotunda con que es intocable.

Taiwán concentra la mayor parte de la capacidad mundial de fabricación de semiconductores avanzados, los microprocesadores de vanguardia con nanotransistores. TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company), la joya de la corona taiwanesa, produce más del 90% de los chips más avanzados del planeta y alrededor del 60% de los semiconductores en general.

Esta brutal supremacía tecnológica impulsa la economía taiwanesa, que genera más de 165.000 millones de dólares anuales solo en este sector. También es la columna vertebral de la economía digital del planeta en:

smartphones

vehículos eléctricos

inteligencia artificial

computación en la nube

armamento moderno

casi todos los dispositivos electrónicos de alta gama dependen de estos chips.

Ante semejante liderazgo económico, China no se plantea renunciar a Taiwán. Pekín lleva años invirtiendo miles de millones en su propia industria de semiconductores (a través de empresas como SMIC), pero todavía está varias generaciones por detrás de TSMC en los procesos más avanzados.

Advertencia de China a Trump

Pese a las amenazas de China de iniciar un conflicto armado con la isla, tiene claro que una guerra en el estrecho de Taiwán podría paralizar toda la producción citada durante meses o años, provocando un «apocalipsis de chips» con consecuencias catastróficas para la economía mundial, incluyendo la propia China.

Por eso, durante la cumbre bilateral, el presidente de China, Xi Jinping ha subrayado a Trump que Taiwán es «el tema más importante en las relaciones China-EEUU» y ha advertido de que cualquier manejo erróneo podría generar «una situación muy peligrosa» o incluso conflictos directos.