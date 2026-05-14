Trump rompe su promesa sobre el alcohol y bebe un sorbo de champán como muestra de respeto a Xi Jinping

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha viajado hasta China para asistir a una cumbre en Pekín. Junto a su homólogo chino, Xi Jinping, han abordado asuntos internacionales y regionales como Oriente Medio, la guerra en Ucrania y la península coreana.

Desde que Trump dejó Washington, se ha observado su discreción y cautela. El presidente estadounidense no habló durante el vuelo con los periodistas y tampoco ha publicado nada sobre su reunión con Jinping. Trump también ha producido un inusual momento durante un brindis diplomático que se viralizó después de que Trump afirmara que nunca bebe alcohol.

La cena de alto nivel se celebró en el Gran Salón del Pueblo de Pekín durante la cumbre. Trump alzó una copa y le dio un sorbo mientras brindaba por el presidente chino. Se trata de un gesto inusual que no ha pasado desapercibido.

Trump elogió lo que llamó los «lazos ricos y duraderos» entre los pueblos estadounidense y chino y describió su vínculo con Xi Jinping como «una relación muy especial». «Ahora me gustaría alzar mi copa y brindar», dijo. Según informaron, Trump solo dio un sorbo simbólico durante el brindis ceremonial como muestra de respeto a su homólogo chino.

Por qué Trump nunca bebe alcohol

Los brindis públicos entre líderes mundiales pueden transmitir señales políticas. En la mayoría de los casos, este momento pasaría desapercibido. Sin embargo, en Donald Trump no. El presidente estadounidense se ha presentado siempre como alguien que se mantiene completamente alejado del alcohol. Su abstinencia de alcohol está relacionada con la muerte de su hermano mayor, Fred Trump Jr., que falleció a los 43 años tras años de lucha contra el alcoholismo.

En varias ocasiones, Trump ha hablado sobre cómo la muerte de su hermano influyó en su esfuerzo por mantenerse alejado del alcohol. Por ello, el brindis con champán generó un debate en internet donde muchos usuarios se preguntaron si rompió una regla personal que había mantenido para honrar a su homólogo chino.

La costumbre de brindar tiene raíces chinas. Se cree que el popular brindis italiano, cin-cin, también conocido en Europa como chin-chin, tiene su origen en la frase mandarín qing qing.

Trump y Xi Jinping

La guerra de Irán ganó peso en la visita de Trump a China porque en los días previos Washington pidió a Pekín un papel más activo ante Teherán. Considera que el bloqueo de Ormuz afecta directamente a los intereses energéticos y comerciales de China.

Donald Trump aseguró que su homólogo chino le ofreció «ayuda» con la guerra de Irán y la reapertura del estrecho de Ormuz durante la reunión que mantuvieron en Pekín. «Al presidente Xi le gustaría que se llegara a un acuerdo. Me dijo: ‘Si puedo ser de alguna ayuda, me gustaría serlo’», explicó.

Trump afirmó que al presidente chino «le gustaría que se abriera el estrecho de Ormuz». Según el líder estadounidense, Xi también se habría comprometido ante Trump a no suministrar equipamiento militar a Irán.

«Dijo que no va a entregar equipo militar, lo cual es una declaración importante. Pero, al mismo tiempo, dijo que compran gran parte de su petróleo allí y que les gustaría seguir haciéndolo», explicó.