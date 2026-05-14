Dimite el ministro británico de Sanidad Wes Streeting y se perfila como rival de Starmer

El ministro británico de Sanidad, Wes Streeting, ha anunciado su dimisión en el cargo, en un movimiento que recrudece la crisis en el seno del Gobierno laborista de Keir Starmer y lo perfila como posible rival para disputarle el liderazgo del partido.

En un comunicado difundido a través de sus redes sociales, el hasta ahora titular de Sanidad ha declarado que permanecer en el actual Ejecutivo le resultaría «deshonroso y falto de principios», tras la debacle laborista en las elecciones locales de la semana pasada.

En su comunicado, el ya exministro ha afirmado que, tras el fiasco electoral, resulta evidente que Starmer no está en condiciones de conducir al partido hacia los comicios generales de 2029. En este sentido, ha abogado abiertamente por abrir un debate sobre el liderazgo «con el mejor rango de candidatos posible».

Ahora bien, pese a las críticas hacia su gobierno, Streeting ha reconocido algunas de las cualidades de Starmer al frente del Ejecutivo, como la amplia mayoría absoluta lograda por los laboristas en las elecciones de julio de 2024 o el «coraje» mostrado en política exterior, incluido el papel del primer ministro para mantener al Reino Unido al margen de un conflicto directo con Irán. Sin embargo, tras ese reconocimiento inicial, el ex dirigente laborista ha lanzado una dura crítica contra la gestión gubernamental.

Streeting ha atribuido los malos resultados electorales de la semana pasada a la creciente «impopularidad» del Ejecutivo y a una serie de «errores individuales». Entre ellos, ha destacado el recorte de las ayudas a los pensionistas, una medida que, a su juicio, ha contribuido a que amplios sectores de la ciudadanía no tengan claro qué representa actualmente el Partido Laborista.

La salida de Streeting supone la primera gran dimisión en el Ejecutivo laborista: es el primer titular del gabinete, que no es secretario de Estado, en abandonar el Gobierno de Starmer. Hasta su anuncio de este jueves, cuatro secretarios de Estado habían presentado ya su renuncia en los últimos días.