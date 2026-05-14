Localizan sin vida a la segunda militar de EEUU desaparecida durante unas maniobras en Marruecos

Los ejércitos de EEUU y Marruecos han confirmado la recuperación del cuerpo sin vida de Mariyah Symone Collington, la segunda soldado estadounidense que se encontraba desaparecida desde principios de mayo de 2026. La joven militar de 19 años perdió la vida mientras participaba en las maniobras en Marruecos conocidas como León Africano 2026. Su cadáver ha sido localizado en una cueva costera de gran dificultad de acceso.

La soldado de primera clase Mariyah Symone Collington era originaria de la ciudad de Tavares en Florida y miembro de la tripulación de defensa aérea y antimisiles. La joven falleció tras «adentrarse en el océano» junto a otro compañero en la zona de entrenamiento de Cap Draa, en la región marroquí de Tan Tan. Su muerte se suma a la del teniente primero Kendrick Lamont Key, cuyo cadáver fue recuperado el pasado 10 de mayo.

«Las difíciles condiciones del mar, en el terreno costero y la accesibilidad de la cueva han complicado las operaciones de búsqueda y recuperación a lo largo de toda la intervención», ha señalado el Mando África de Estados Unidos (AFRICOM). El cuerpo fue localizado el 12 de mayo a unos 500 metros de los acantilados de la costa.

Un operativo masivo por tierra, mar y aire

Para intentar dar con el paradero de los dos militares estadounidenses desaparecidos, se llegó a realizar una búsqueda que abarcó más de 21.300 kilómetros cuadrados en zonas marítimas costeras. En el despliegue de rastreo participaron más de 1.000 efectivos militares y personas civiles, tanto de EEUU como de Marruecos.

La operación ha requerido la aplicación de capacidades integradas de áreas terrestres, marítimas y submarinas: movilizando sistemas aéreos no tripulados, aeronaves de ala giratoria y fija, buques de superficie y equipos especializados de buceo y alpinismo.

Repatriación de los cuerpos tras las maniobras en Marruecos

Las Fuerzas Armadas marroquíes informaron de que, tras su localización a media tarde, el cuerpo fue finalmente extraído de la cueva pasadas las 18:00 de la tarde y trasladado al hospital de Guelmim, cumpliendo con los protocolos establecidos.

Esa misma noche, las autoridades militares organizaron una ceremonia de homenaje en el aeropuerto militar de Guelmin para honrar a los fallecidos. Tras el acto, los cadáveres de los militares fueron transportados en un avión militar estadounidense de regreso a su patria.

El Ejército de Estados Unidos ha dejado claro que el incidente en el que perdieron la vida el soldado de primera clase Mariyah Symone Collington y el teniente primero Kendrick Lamont Key durante estas maniobras en Marruecos sigue estando bajo investigación oficial. Por el momento, no han trascendido más detalles sobre qué falló exactamente para que los dos soldados perdieran la vida en el mar en pleno ejercicio internacional.