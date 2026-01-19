Trump invita a Mohamed VI, socio clave, a cofundar el Consejo de Paz de Oriente Medio

El rey Mohamed VI de Marruecos ha recibido y aceptado una invitación del presidente de EEUU, Donald Trump, para incorporarse como miembro fundador del Consejo de Paz para Oriente Medio, una iniciativa impulsada por el mandatario estadounidense, en principio, para Gaza, pero que busca contribuir a los esfuerzos de paz en toda la zona, no sólo en la Franja, para promover la resolución de conflictos a escala internacional, según reza en los estatutos del Consejo conocidos este lunes.

Trump invita a Mohamed VI de Marruecos, país declarado socio preferente, estratégico y clave de EEUU tras el apoyo explícito de la administración Trump al plan de autonomía marroquí para el Sáhara Occidental. Marruecos es, además, el gran beneficiado del choque de Sánchez con Trump.

El Ministerio de Exteriores de Marruecos recuerda en un comunicado difundido este lunes, que Mohamed VI es presidente del Comité Al-Quds, una institución árabe-islámica fundada en julio de 1975 que es uno de los cuatro comités permanentes de la Organización para la Cooperación Islámica (OCI).

Según la nota ministerial marroquí, la participación en este Consejo estará reservada a un «restringido grupo de líderes de estatura internacional, comprometidos a favor de un futuro seguro y próspero para las generaciones futuras». Añade la nota que esta invitación constituye «un reconocimiento del liderazgo ilustrado» de Mohamed VI y de su papel como «actor de paz ineludible».

El texto subraya igualmente que esta iniciativa refleja la confianza depositada por Donald Trump en el rey de Marruecos y de la comunidad internacional

Tras elogiar el compromiso y la visión del presidente Donald Trump en favor de la paz, Mohammed VI acepta la invitación. La nota añade que el rey de Marruecos «procederá a la ratificación de la Carta fundacional que establece el Consejo de Paz».

Por otra parte, Rabat «saluda» el anuncio del lanzamiento de la segunda fase del plan de paz global de Trump, así como la creación oficial del Comité Nacional para la administración de Gaza como organismo transitorio temporal.

Marruecos reitera además en la nota su compromiso constante a favor de «una paz justa, global y duradera en Oriente Medio, que permita el establecimiento de un Estado palestino dentro de las fronteras de 1967, con Jerusalén Este como capital, viviendo lado a lado y en paz con Israel».

Trump quiere que los países que integren su Consejo de Paz paguen 1.000 millones de dólares para integrar el organismo, cuya misión es la de «promover la estabilidad» en el mundo, según los «estatutos» revelados por AFP.