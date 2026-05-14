La sombra nuclear del ‘Ursa Major’: el buque ruso hundido en Almería que inquieta a EEUU y España

En diciembre de 2024, un buque de carga ruso sufrió varias expulsiones y se hundió en circunstancias inexplicables a 96 km de la costa de Almería. Esto podría ser una circunstancia más de no ser porque una investigación afirma que probablemente transportaba dos reactores nucleares para submarinos, con posible destino a Corea del Norte.

El Ursa Major es un carguero ruso vinculado a ‘Oboronlogistika’, empresa relacionada con el aparato logístico militar ruso. Estaba realizando una travesía por el Mediterráneo cuando comenzaron a registrarse explosiones a bordo.

España colaboró con las labores de rescate con 14 personas salvadas y llevadas al puerto de Cartagena, aunque con dos desaparecidos. El Gobierno de Sánchez ha señalado la complejidad técnica de estudiar los restos del buque mientras crecen las incógnitas sobre su carga y las explosiones previas al hundimiento.

Según un reportaje de CNN, el cargamento del barco no eran simples “tapas de alcantarilla”, como fue descrito en un primer informe. Parece ser que es algo relacionado con submarinos, incluso material nuclear. Pero que da una duda: ¿Atacaron al barco ruso y no fueron explosiones de un accidente?

⚓🇷🇺 Ursa Major 💥 1️⃣ El buque de bandera rusa 'Ursa Major' se ha hundido en el Mediterráneo tras sufrir una explosión en la sala de máquinas. Salvamento Marítimo ha movilizado al buque 'Clara Campoamor' para evacuar a la tripulación de un mercante ruso a 40 millas de Cartagena… https://t.co/unR7Y1qRCO pic.twitter.com/6Fboo0PIWy — Historias de aviación 🇪🇦 (@ReinaldoDMM) December 24, 2024

¿Por qué vuelve a ser noticia el buque ruso?

Según la cadena estadounidense, el capitán del barco habría admitido ante los investigadores españoles que la carga estaba vinculada a reactores utilizados en submarinos, aunque desconocía si el combustible era nuclear. El destino final del buque ruso sería el puerto norcoreano de Rason (Corea del Norte) y no Rusia, como se decía.

Desde Estados Unidos, temen que transporte energía nuclear, aunque todavía no saben si es una sospecha o una realidad. Lo que parecían unos daños en la sala de máquinas (no se pensaba que se hundiese) acabó convirtiéndose en unas nuevas detonaciones una vez llegan los medios españoles de rescate. Días después, un barco ruso científico (la OTAN lo señala como una plataforma de espionaje submarino) estuvo días sobre el barco hundido y volvieron las explosiones.