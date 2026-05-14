El jurado popular declara culpable de asesinato al acusado de matar a patadas a su suegra en Mallorca

El Tribunal del Jurado de la Audiencia Provincial de Balears ha emitido un veredicto de culpabilidad contra el acusado de matar a la madre de su ex pareja sentimental en la Colonia de Sant Jordi (Mallorca) en septiembre de 2024. El Jurado ha considerado por unanimidad que el procesado es autor de un delito de asesinato con ensañamiento y alevosía, sobre víctima especialmente vulnerable. Los miembros del Jurado también aprecian la agravante de género.

Según la decisión del Jurado, el procesado “sabiendo que la víctima no podía defenderse por su edad y por su estado de salud débil, convirtiéndola en una persona muy vulnerable y sin posibilidad de defenderse ni escapar” la tiró al suelo para continuar agrediéndola, asegurándose así que no se movería. Por otra parte, los miembros del Jurado han considerado que no hay pruebas de que el acusado estuviera afectado por el alcohol en el momento en que sucedieron los hechos. Por lo que no han apreciado la atenuante analógica de embriaguez.

Tras la lectura del veredicto, el Ministerio Fiscal y la acusación particular han solicitado para el procesado la prisión permanente revisable y una indemnización para los herederos de la fallecida de 300.000 euros. Su abogado ha pedido que se le imponga una indemnización menor a su representado.

El magistrado-presidente del Tribunal del Jurado dictará sentencia los próximos días.

Los hechos sucedieron sobre las 19:30 horas del 25 de septiembre de 2024 bajo el porche de una casa de campos de Ses Salines donde seguían conviviendo. Aprovechando que llegó sola al domicilio, el varón propinó una brutal paliza durante 15 minutos a la que era la madre de su ex pareja, de 74 años. Primero la tiró al suelo y posteriormente le propinó patadas con su talón en la cabeza.

Tres días después de lo ocurrido, el presunto homicida pasó a disposición judicial. La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Manacor en funciones de guardia ordenó la prisión provisional comunicada y sin fianza para el arrestado, que llegó a los juzgados con la cara descubierta, poco después de las 9.00 horas, conducido por agentes de la Guardia Civil.

Según apunta el Ministerio Público, los golpes le ocasionaron múltiples lesiones en la cara incompatibles con la vida. Una vecina oyó gritos en la vivienda, por lo que decidió dar aviso a la Guardia Civil, que se personó en el lugar y arrestó al presunto autor de los hechos.

Los agentes de la Benemérita encontraron a la víctima tendida en el suelo en un charco de sangre y con numerosas heridas graves en la cabeza. En un primer momento, el Instituto Armado barajó la posibilidad de que se tratara de un caso de violencia de género, pero cuando vieron en el suelo a la madre de la pareja del presunto asesino quedó descartada esta hipótesis.