Mató a su suegra a base de patadas en la cabeza en Mallorca y ahora se enfrenta a 20 años de cárcel

Un jurado popular juzgará a partir de este viernes a Vitor Aníbal Temporao, el portugués de 47 años que mató a patadas a su ex suegra, de origen suizo, en el municipio mallorquín de la Colònia de Sant Jordi en septiembre de 2024. La Fiscalía reclama para el acusado 20 años de cárcel y el pago de una indemnización de 150.000 euros a los familiares de la víctima.

Los hechos sucedieron sobre las 19:30 horas del 25 de septiembre de 2024 bajo el porche de una casa de campos de Ses Salines donde seguían conviviendo. Aprovechando que llegó sola al domicilio, el varón propinó una brutal paliza durante 15 minutos a la que era la madre de su ex pareja, de 74 años. Primero la tiró al suelo y posteriormente le propinó patadas con su talón en la cabeza.

Tres días después de lo ocurrido, el presunto homicida pasó a disposición judicial. La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Manacor en funciones de guardia ordenó la prisión provisional comunicada y sin fianza para el arrestado, que llegó a los juzgados con la cara descubierta, poco después de las 9.00 horas, conducido por agentes de la Guardia Civil

Según apunta el Ministerio Público, los golpes le ocasionaron múltiples lesiones en la cara incompatibles con la vida. Una vecina oyó gritos en la vivienda, por lo que decidió dar aviso a la Guardia Civil, que se personó en el lugar y arrestó al presunto autor de los hechos.

Los agentes de la Benemérita encontraron a la víctima tendida en el suelo en un charco de sangre y con numerosas heridas graves en la cabeza. En un primer momento, el Instituto Armado barajó la posibilidad de que se tratara de un caso de violencia de género, pero cuando vieron en el suelo a la madre de la pareja del presunto asesino quedó descartada esta hipótesis.

A partir de las 10:00 horas de este viernes se constituirá el jurado que juzgará a Vitor Aníbal Temporao en un juicio que se desarrollará a lo largo de la próxima semana. La vista seguirá el lunes 11 de mayo con las primeras declaraciones de testigos. El acusado, por su parte, ha pedido declarar en último lugar.