Vuelve a Madrid el mercadillo que sólo se organiza 2 veces al año: antigüedades y tesoros vintage a precios de ganga

Las Rozas celebra este fin de semana una nueva edición del Gran Desembalaje, uno de los eventos más destacados en decoración, antigüedades, vintage y coleccionismo. La cita reúne a expositores, profesionales y público general.

Esta nueva edición del Gran Desembalaje ocupará un total de 14.500 metros cuadrados y contará con la participación de más de 150 expositores. El evento nació con el objetivo de promover la cultura del objeto con historia, el valor de lo artesanal y la sostenibilidad a través del coleccionismo.

Qué es el Gran Desembalaje de Las Rozas y por qué solo se celebra dos veces al año

El Gran Desembalaje está inspirado en los tradicionales déballages de Francia. Su principal característica es la venta directa a pie de camión. Los anticuarios llegan en sus furgonetas, abren las puertas traseras y descargan las piezas directamente sobre el suelo, sin intermediarios.

El evento se organiza exclusivamente dos veces al año: una edición en primavera y otra en otoño. El motivo es la logística de su formato, debido a que los expositores y anticuarios necesitan varios meses para buscar y reunir sus mejores piezas. También a la exclusividad del formato.

Cuándo y dónde es el Gran Desembalaje de Las Rozas: fechas, horario y ubicación

El Gran Desembalaje se celebra en Las Rozas desde el viernes 15 de mayo al sábado 16. El lugar es el recinto ferial de Las Rozas, en Madrid, en la Avenida Nuestra Señora del Retamar.

Qué se puede encontrar en el Gran Desembalaje: antigüedades, muebles vintage y objetos de colección

En el Gran Desembalaje se congregan más de 100 expositores internacionales. Ofrecen una gran variedad de objetos que abarcan desde el siglo XVIII. Las principales categorías son muebles grandes, sillas de autor, muebles auxiliares, vajillas, iluminación, óleos antiguos y hasta artículos de colección como cámaras fotográficas o tocadiscos.

Cómo llegar al Gran Desembalaje de Las Rozas: transporte público, autobús desde Moncloa y aparcamiento

Para llegar al Gran Desembalaje hay varias opciones. El evento se realiza en el recinto ferial de Las Rozas y se puede llegar en transporte público. La línea de autobús 625 sale desde el intercambiador de Moncloa y te deja en la puerta.

Sin embargo, también se puede acceder en coche, ya que cuenta con un gran aparcamiento gratuito. O en el parking de Heron City, en Las Rozas Village, que es el centro comercial contiguo, a unos cinco minutos andando.

Cuánto cuesta entrar al Gran Desembalaje de Las Rozas y si hay que reservar entrada

La VII edición del Gran Desembalaje tiene un horario de apertura para ambos días continuado, desde las 10:30 hasta las 20:30 horas. Su acceso es gratuito, por lo que no requiere reservar y tampoco sacar ticket ni entrada previa.

El servicio de tasación del Gran Desembalaje: cómo saber cuánto valen tus antigüedades

El Gran Desembalaje cuenta con un servicio de tasación organizado por el evento. El objetivo es que los visitantes puedan descubrir el valor de mercado de los objetos históricos o familiares que guardan en casa. Este servicio de tasación no requiere cita previa, pero sí está restringido a un máximo de tres piezas por persona con un coste simbólico de tres euros por cada objeto tasado.