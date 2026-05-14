Real Madrid – Oviedo, en directo: resultado, goles, cómo va y minuto a minuto del partido de Liga hoy

El Real Madrid y el Oviedo ya están listos para disputar un partido bastante interesante en el Santiago Bernabéu, aunque es cierto que ya ninguno se juega nada. Y es que el conjunto blanco es subcampeón, mientras que el cuadro asturiano ha descendido a la segunda categoría del fútbol español, pero el honor de ambos sí que está en juego, ya que buscarán darle una de las últimas alegrías del curso a sus aficionados. Narramos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del encuentro de la jornada 36 de la Liga Real Madrid – Oviedo.

Real Madrid – Oviedo, en directo

Así está la clasificación de la Liga

Ya todos conocen que el Barcelona es el campeón de la Liga, pero los de Hansi Flick perdieron anoche frente al Deportivo Alavés en Mendizorroza por 1-0, lo que evapora las opciones de los culés de cerrar la temporada con 100 puntos, pudiendo únicamente alcanzar los 97. El Real Madrid, Villarreal, Atlético y Betis se han clasificado para la Champions League y la lucha por la Europa y Conference League sí que está más reñida. En cuanto al descenso, el Real Oviedo, rival de los de Chamartín hoy en el Santiago Bernabéu, descendieron matemáticamente hace unos días.

A levantarse tras el Clásico

El Real Madrid visitó el Camp Nou el pasado domingo para jugar un Clásico que era bastante complicado para los de Álvaro Arbeloa, ya que un empate o una derrota significaba que el Barcelona se proclamaba campeón. Así fue y los culés se llevaron el triunfo y festejaron delante de los futbolistas merengues. Es por ello que ahora, de vuelta al Santiago Bernabéu, los de Concha Espina están obligados a mejorar su imagen y tendrían que sumar los tres puntos ante un rival descendido, aunque es cierto que ya no influirá en la clasificación de la Liga.

Partidazo en el Santiago Bernabéu

¡¡Muy buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online del resultado, goles y minuto a minuto del Real Madrid – Oviedo que corresponde a la jornada 36 de la Liga y que se disputa en el Santiago Bernabéu. El conjunto dirigido por Álvaro Arbeloa llega tras haber perdido el Clásico contra el Barcelona, lo que significaba el alirón del conjunto azulgrana, por lo que el público podría someter hoy a juicio al técnico merengue y también a los jugadores de la plantilla, que no han conseguido ningún título este curso.