Real Madrid
Real Madrid – Oviedo, en directo: resultado, goles, cómo va y minuto a minuto del partido de Liga hoy
Sigue en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Real Madrid - Oviedo de la Liga
Por qué no juega Kylian Mbappé el partido del Real Madrid ante el Real Oviedo
El Real Madrid afronta este choque ante un Real Oviedo que ya ha descendido a segunda división
Min 21
¡Rozando el larguero!
Córner a favor del Real Madrid y el cuero fue a la frontal del área, donde Trent se sacó un latigazo que se marchó lamiendo el travesaño de la portería del Oviedo.
Min 20
Fallo de Vinicius
Penetró en el área el extremo brasileño, pero cuando fue a poner un centro se resbaló y el cuero acabó en saque de portería.
Min 18
Sin rematador
Falta escorada a favor del Real Madrid. Trent colgó el balón y en el borde del área despejó un defensor del cuadro asturiano.
Min 16
Muy largo
Pase muy largo de Trent para Vinicius y Escandell se hizo con el balón fácilmente.
Min 12
Se acerca el Oviedo
Centro desde la banda derecha del Oviedo y esta vez es Alaba el que despeja con un testarazo. Hay pitos en el Bernabéu.
Min 9
Despeja Asencio
Dos nuevos saques de esquina para el cuadro carbayón. El segundo lo sacaron en corto y el centro terminó con Asencio alejando el peligro.
Min 8
Despeja el Real Madrid
Ahora el saque de esquina fue para el Real Oviedo, pero la zaga del Real Madrid despejó sin problemas.
Min 6
¡¡Escandell!!
Jugadón de Gonzalo, que llegó a la línea de fondo. Puso un balón atrás para Mastantuono y el disparo del argentino se lo detuvo en dos tiempos Aarón Escandell para evitar el primero del Real Madrid.
Min 5
Posesión merengue
Es el Real Madrid el que está teniendo el balón en estos primeros compases del partido y está buscando la forma de llegar al área de Escandell.
Min 2
No llegó Gonzalo
Primer saque de esquina del partido. Es para el Real Madrid. Lo sacó Trent, que puso el cuero al punto de penalti, pero Gonzalo no pudo rematar.
¡Comienza el Real Madrid – Oviedo!
¡Y rueda el balón en el Santiago Bernabéu! Sacó de centro el Real Madrid.
¡5 minutos!
Ya no queda nada para que arranque este partido en el Santiago Bernabéu. Los jugadores del Real Madrid y del Oviedo van a salir al terreno de juego en breves momentos.
Eduardo Camavinga
Didier Deschamps ha ofrecido la convocatoria de Francia para el Mundial 2026 y Camavinga no irá con la selección gala.
El ‘caso Negreira’
Florentino Pérez anunció que mandaría un informe detallado a la UEFA sobre el ‘caso Negreira’, por lo que entra en una nueva dimensión.
Fran García
El lateral izquierdo se ha convertido en uno de los ejemplos a seguir en el vestuario del Real Madrid, ya que se ha enfrentado a semanas sin jugar, pero con trabajo y sin quejarse ha conseguido recuperar los minutos. El caso de Fran García.
Vinicius
El delantero brasileño ha sido noticia por la iniciativa que ha tenido de crear un bufete de abogados gratuito para luchar contra el racismo. Así es el nuevo ‘negocio’ de Vinicius.
Las polémicas arbitrales
Florentino Pérez aseguró que no han conseguido ganar la Liga debido a la gran cantidad de puntos que los árbitros le han quitado en las diferentes acciones polémicas que se han producido a lo largo de la temporada. Estas son las jugadas que han perjudicado al Real Madrid.
José Mourinho
El técnico portugués sigue siendo el favorito para ocupar el banquillo del club blanco la próxima temporada a pesar del período de elecciones que puede atravesar la entidad de Chamartín. El posible regreso de Mourinho al Real Madrid.
Dónde ver por TV al Real Madrid
El Real Madrid – Oviedo se va a poder ver por televisión en directo por el canal de pago Dazn, pero recordamos que aquí en DIARIO MADRIDISTA te ofreceremos gratis en vivo online y en streaming la narración del minuto a minuto de este partido que se juega en el Santiago Bernabéu.
Alineación del Real Oviedo
Y también se ha conocido ya el once del cuadro carbayón y Almada sale con prácticamente su once de gala. Esta es la alineación oficial del Oviedo contra el Real Madrid hoy: Escandell; Nacho Vidal, Bailly, David Costas, Rahim; Fonseca, Colombatto, Ilyas, Thiago; Reina, Fede Viñas.
Kylian Mbappé
Una de las grandes noticias hoy ha sido el regreso del delantero francés a la convocatoria, pero por este motivo Kylian Mbappé no juega contra el Oviedo de titular.
A qué hora empieza el Real Madrid hoy
La Liga programó este apasionante Real Madrid – Oviedo en el horario de las 21:30 horas, por lo que falta un poquito más de una hora para que empiece este partidazo en el Santiago Bernabéu.
La convocatoria del Real Madrid
Álvaro Arbeloa ofreció la lista de convocados en la que destacaba el regreso de Dani Carvajal y de Kylian Mbappé, aunque ambos hoy son suplentes. Esta es la convocatoria del Real Madrid contra el Oviedo.
Alineación del Real Madrid
Ya tenemos recién compartido el once de Arbeloa y no está Kylian Mbappé en él. Esta es la alineación oficial del Real Madrid hoy contra el Oviedo: Courtois; Trent, Asencio, Alaba, Carreras; Tchouaméni, Camavinga, Brahim; Mastantuono, Gonzalo, Vinicius.
Falta una hora y media
Estamos ya contando los minutos que quedan para que ruede el balón en el Santiago Bernabéu. En breves momentos informaremos sobre las alineaciones del Real Madrid y del Oviedo.
El Real Madrid y el Oviedo ya están listos para disputar un partido bastante interesante en el Santiago Bernabéu, aunque es cierto que ya ninguno se juega nada. Y es que el conjunto blanco es subcampeón, mientras que el cuadro asturiano ha descendido a la segunda categoría del fútbol español, pero el honor de ambos sí que está en juego, ya que buscarán darle una de las últimas alegrías del curso a sus aficionados. Narramos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del encuentro de la jornada 36 de la Liga Real Madrid – Oviedo.
Real Madrid – Oviedo, en directo
Así está la clasificación de la Liga
Ya todos conocen que el Barcelona es el campeón de la Liga, pero los de Hansi Flick perdieron anoche frente al Deportivo Alavés en Mendizorroza por 1-0, lo que evapora las opciones de los culés de cerrar la temporada con 100 puntos, pudiendo únicamente alcanzar los 97. El Real Madrid, Villarreal, Atlético y Betis se han clasificado para la Champions League y la lucha por la Europa y Conference League sí que está más reñida. En cuanto al descenso, el Real Oviedo, rival de los de Chamartín hoy en el Santiago Bernabéu, descendieron matemáticamente hace unos días.
A levantarse tras el Clásico
El Real Madrid visitó el Camp Nou el pasado domingo para jugar un Clásico que era bastante complicado para los de Álvaro Arbeloa, ya que un empate o una derrota significaba que el Barcelona se proclamaba campeón. Así fue y los culés se llevaron el triunfo y festejaron delante de los futbolistas merengues. Es por ello que ahora, de vuelta al Santiago Bernabéu, los de Concha Espina están obligados a mejorar su imagen y tendrían que sumar los tres puntos ante un rival descendido, aunque es cierto que ya no influirá en la clasificación de la Liga.
Partidazo en el Santiago Bernabéu
¡¡Muy buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online del resultado, goles y minuto a minuto del Real Madrid – Oviedo que corresponde a la jornada 36 de la Liga y que se disputa en el Santiago Bernabéu. El conjunto dirigido por Álvaro Arbeloa llega tras haber perdido el Clásico contra el Barcelona, lo que significaba el alirón del conjunto azulgrana, por lo que el público podría someter hoy a juicio al técnico merengue y también a los jugadores de la plantilla, que no han conseguido ningún título este curso.
Min 24
Probó fortuna Brahim
Jugada individual de Brahim Díaz que intenta finalizar con un chut desde fuera del área. Lo detuvo sin grandes problemas Aarón Escandell.